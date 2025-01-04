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Posted 4 января, 04:24

Published 4 января, 04:24

Modified 4 января, 04:32

Updated 4 января, 04:32

Рид Буше

Нападающий «Авангарда» Рид Буше второй год подряд становится лучшим снайпером КХЛ

4 января 2025, 04:24
Фото: ХК «Авангард». Рид Буше
Спортсмен продолжает демонстрировать невероятную форму и остается одной из главных звезд лиги.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим бомбардиром КХЛ по итогам 2024 года, забив 37 шайб. Это уже второй год подряд, когда американец занимает первое место среди снайперов лиги. В 2024 году его результативность составила 61 очко (37 голов и 24 передачи), а также 7 дублей.

В прошлом сезоне Буше не хватило всего одной шайбы, чтобы побить рекорд КХЛ, принадлежащий Сергею Мозякину (49 голов в 2014 году). В этом году омский нападающий показал отличные результаты, совершив 252 броска в створ ворот в 2024 году.

Напомним, что «Авангард» 28 декабря встретился с тольяттинской «Ладой». Омская команда победила со счетом 7:6. А в матче 30 декабря омичи потерпели поражение и уступили магнитогорскому «Металлургу».

Омский «Авангард» разгромил «Ладу» в матче с 13 голами
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#Диана Рязанцева#Спорт#Авангард#Омск#КХЛ#Рид Буше#Бомбардир
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