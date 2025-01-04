Нападающий «Авангарда» Рид Буше второй год подряд становится лучшим снайпером КХЛ

Posted 4 января, 04:24
Published 4 января, 04:24
Modified 4 января, 04:32
Updated 4 января, 04:32
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим бомбардиром КХЛ по итогам 2024 года, забив 37 шайб. Это уже второй год подряд, когда американец занимает первое место среди снайперов лиги. В 2024 году его результативность составила 61 очко (37 голов и 24 передачи), а также 7 дублей.
В прошлом сезоне Буше не хватило всего одной шайбы, чтобы побить рекорд КХЛ, принадлежащий Сергею Мозякину (49 голов в 2014 году). В этом году омский нападающий показал отличные результаты, совершив 252 броска в створ ворот в 2024 году.
Напомним, что «Авангард» 28 декабря встретился с тольяттинской «Ладой». Омская команда победила со счетом 7:6. А в матче 30 декабря омичи потерпели поражение и уступили магнитогорскому «Металлургу».