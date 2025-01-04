Нападающий «Авангарда» Рид Буше второй год подряд становится лучшим снайпером КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим бомбардиром КХЛ по итогам 2024 года, забив 37 шайб. Это уже второй год подряд, когда американец занимает первое место среди снайперов лиги. В 2024 году его результативность составила 61 очко (37 голов и 24 передачи), а также 7 дублей.