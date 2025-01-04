Как справиться с похмельем и перееданием на Новый год: советы тренеров и врачей

Posted 4 января, 09:00
Published 4 января, 09:00
Modified 4 января, 09:00
Updated 4 января, 09:00
Новогодние праздники — это не только время веселых застолий, но и настоящее испытание для организма из-за большого количества угощений. В январе 2025 года, напомним, жителей России ждет восемь дней праздников, с 1 по 8 число. Также стоит напомнить, что выходной день с субботы 4 января переносится на пятницу 2 мая, а с воскресенья 5 января — на среду 31 декабря.
В это время всем нам грозит переедание. Однако это грозит не только тяжестью в желудке, но и неприятными последствиями для здоровья и настроения. Несколько советов специалистов помогут минимизировать эти риски.
Новогодняя ночь уже позади, но впереди еще Рождество. А это значит, что нас еще ждет время вкусных салатов и других угощений. Омский фитнес-тренер Анастасия Ползикова рассказала Городу55, как за время праздников не набрать лишние килограммы:
Еще несколько советов от тренеров:
Кстати, в 2024 году спрос на услуги тренеров вырос на 16%, сообщили Городу55 в компании «Авито Услуги». Вот только эксперты отмечают, что для начала нужно выработать привычку заниматься спортом. Для этого лучше всего начать с легких упражнений в новогодние праздники:
Похмельный синдром — это пост-интоксикационное состояние. Оно наступает через несколько часов после отравления алкоголем, сопровождается неприятными и даже опасными физиологическими и психологическими симптомами.
Употребление алкоголя отрицательно действует на слизистую оболочку желудка, что в дальнейшем ведет к развитию гастрита, объяснил психиатр-нарколог омского Наркологического диспансера Олег Тарасов.
По его словам, наличие пищи в желудке и кишечнике не уменьшает действие алкоголя на организм, а замедляет его. В итоге за это время человек выпивает больше, чем в состоянии усвоить. Врач рекомендует запивать алкоголь простой водой, потому что это снижает обезвоживание и помогает почкам быстрее справиться с нагрузкой.
«Алкоголь оказывает токсическое действие на нервную систему, тем самым угнетая и истощая ее. Само употребление алкоголя создает стрессовые ситуации, которые могут повлечь за собой опасные последствия», — отметил Тарасов.
Также в Роспотребнадзоре посоветовали: если в новогоднюю ночь вы употребляли алкогольные напитки и наутро чувствуете последствия, начать день лучше с приема сорбентов, например, гелей, растворимых в воде порошков, активированного угля. При этом лучше запастись ими заранее.
После употребления сорбента выпейте значительное количество воды и не ешьте ничего 30–60 минут, потом можно поесть. Процесс можно повторить еще один или два раза в течение дня.