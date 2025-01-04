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Posted 4 января, 09:00

Published 4 января, 09:00

Modified 4 января, 09:00

Updated 4 января, 09:00

Как не переедать в праздники

Как справиться с похмельем и перееданием на Новый год: советы тренеров и врачей

4 января 2025, 09:00
Фото: Изображение Midjourney. Как не переедать в праздники
Традиционный праздник живота на Новый год может закончиться плачевно для кишечника и желудка. Эксперты рассказали, как не переедать и не поправиться, если все-таки съели лишнюю ложку салата.

Новогодние праздники — это не только время веселых застолий, но и настоящее испытание для организма из-за большого количества угощений. В январе 2025 года, напомним, жителей России ждет восемь дней праздников, с 1 по 8 число. Также стоит напомнить, что выходной день с субботы 4 января переносится на пятницу 2 мая, а с воскресенья 5 января — на среду 31 декабря.

В это время всем нам грозит переедание. Однако это грозит не только тяжестью в желудке, но и неприятными последствиями для здоровья и настроения. Несколько советов специалистов помогут минимизировать эти риски.

Как не потолстеть за праздники?

Новогодняя ночь уже позади, но впереди еще Рождество. А это значит, что нас еще ждет время вкусных салатов и других угощений. Омский фитнес-тренер Анастасия Ползикова рассказала Городу55, как за время праздников не набрать лишние килограммы:

  • вместо майонеза в салатах используйте греческий йогурт или сметану;
  • вместо тортов и пирожных сделайте акцент на свежих фруктах;
  • не питайтесь урывками;
  • ограничьте употребление спиртных напитков;
  • не забывайте об активном отдыхе.

Еще несколько советов от тренеров:

  • перекусы с пользой: если в перерывах между приемами пищи захотелось вкусненького, то вместо конфет или остатков салата отдайте предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, белком и полезными жирами. Это могут быть, например, творог, орехи (горсть в день), овощи, несладкие фрукты и злаки;
  • пейте воду: зачастую жажду легко спутать с голодом. Не забывайте пить достаточное количество воды, а также выпивать стакан перед едой;
  • не забывайте про сон: недостаток сна влияет на аппетит и уровень энергии. Ложитесь спать вовремя, даже в праздники. Кроме того, это поможет легче войти в рабочий режим;
  • бытовые нагрузки: праздники — не повод отложить все бытовые дела. Например, уборка даст не меньше нагрузки на тело, чем легкая тренировка;
  • детские забавы. Если у вас есть дети, то новогодние праздники — лучшее время, чтобы построить снежную крепость, слепить снеговика или просто активно провести время всей семьей.
Простые советы, как не переедать в Новый год
Простые советы, как не переедать в Новый год. Фото: Изображение Midjourney

Упражнения в праздники

Кстати, в 2024 году спрос на услуги тренеров вырос на 16%, сообщили Городу55 в компании «Авито Услуги». Вот только эксперты отмечают, что для начала нужно выработать привычку заниматься спортом. Для этого лучше всего начать с легких упражнений в новогодние праздники:

  • утренняя разминка: 5 минут легкой зарядки после пробуждения. Это могут быть наклоны, повороты туловища, махи руками и ногами.
  • приседания с собственным весом: делайте 2-3 подхода по 15-20 повторений. Можно добавить бутылки с водой в качестве утяжелителей.
  • планка: статическое удержание планки (на локтях или прямых руках) по 30-60 секунд в 2-3 подходах.
  • скручивания на пресс: лягте на пол, согните ноги в коленях, поднимайте корпус, не отрывая поясницу от пола. Делайте 15-20 повторений.
  • кардио дома: прыжки на месте, «бег с коленями вверх» или шаги в сторону с хлопками. Это займет всего 5-7 минут.
  • растяжка: завершите день легкой растяжкой, чтобы расслабить мышцы и улучшить гибкость.
Главное, вовремя остановиться
Главное, вовремя остановиться

А как справиться с похмельем?

Похмельный синдром — это пост-интоксикационное состояние. Оно наступает через несколько часов после отравления алкоголем, сопровождается неприятными и даже опасными физиологическими и психологическими симптомами.

Употребление алкоголя отрицательно действует на слизистую оболочку желудка, что в дальнейшем ведет к развитию гастрита, объяснил психиатр-нарколог омского Наркологического диспансера Олег Тарасов.

По его словам, наличие пищи в желудке и кишечнике не уменьшает действие алкоголя на организм, а замедляет его. В итоге за это время человек выпивает больше, чем в состоянии усвоить. Врач рекомендует запивать алкоголь простой водой, потому что это снижает обезвоживание и помогает почкам быстрее справиться с нагрузкой.

«Алкоголь оказывает токсическое действие на нервную систему, тем самым угнетая и истощая ее. Само употребление алкоголя создает стрессовые ситуации, которые могут повлечь за собой опасные последствия», — отметил Тарасов.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали: если в новогоднюю ночь вы употребляли алкогольные напитки и наутро чувствуете последствия, начать день лучше с приема сорбентов, например, гелей, растворимых в воде порошков, активированного угля. При этом лучше запастись ими заранее.

После употребления сорбента выпейте значительное количество воды и не ешьте ничего 30–60 минут, потом можно поесть. Процесс можно повторить еще один или два раза в течение дня.

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