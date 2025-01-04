Как справиться с похмельем и перееданием на Новый год: советы тренеров и врачей

Новогодние праздники — это не только время веселых застолий, но и настоящее испытание для организма из-за большого количества угощений. В январе 2025 года, напомним, жителей России ждет восемь дней праздников, с 1 по 8 число. Также стоит напомнить, что выходной день с субботы 4 января переносится на пятницу 2 мая, а с воскресенья 5 января — на среду 31 декабря.