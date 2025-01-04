Бывшему омскому министру труда Владимиру Куприянову арестовали банковские счета

Владимира Куприянова задержали 5 июня 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Срок содержания под стражей продлен до февраля 2025 года. По данным следствия, арестованные счета принадлежат Куприянову и открыты в банке ВТБ. На них хранится несколько миллионов рублей. Арест был наложен, поскольку в рамках рассмотрения дела может быть подан гражданский иск. Кроме того, прокуратура вправе изъять средства и имущество обвиняемого в пользу государства.