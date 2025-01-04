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Posted 4 января, 07:16

Published 4 января, 07:16

Modified 4 января, 08:04

Updated 4 января, 08:04

Владимир Куприянов

Бывшему омскому министру труда Владимиру Куприянову арестовали банковские счета

4 января 2025, 07:16
Фото: gorod55.ru. Владимир Куприянов
Общая сумма средств составляет несколько миллионов рублей.

Суд арестовал четыре банковских счета, связанные с делом Владимира Куприянова, бывшего заместителя председателя правительства Омской области. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Владимира Куприянова задержали 5 июня 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Срок содержания под стражей продлен до февраля 2025 года. По данным следствия, арестованные счета принадлежат Куприянову и открыты в банке ВТБ. На них хранится несколько миллионов рублей. Арест был наложен, поскольку в рамках рассмотрения дела может быть подан гражданский иск. Кроме того, прокуратура вправе изъять средства и имущество обвиняемого в пользу государства.

Следствие утверждает, что, занимая посты в региональном правительстве, чиновник получал денежные средства, имущество и услуги имущественного характера за покровительство и игнорирование нарушений со стороны своего знакомого.

Напомним, ранее был задержан еще один фигурант коррупционных дел в Омской области — бывший первый заместитель министра труда и социального развития региона Сергей Добрых. Его подозревают в использовании автомобиля, купленного за счет бюджета для нужд дома-интерната, в личных целях. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Прокуратура#Коррупция#Проверка#Взятка#Арест#Владимир Куприянов#УФСБ#Сергей Добрых
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