Бывшему омскому министру труда Владимиру Куприянову арестовали банковские счета

Posted 4 января, 07:16
Published 4 января, 07:16
Modified 4 января, 08:04
Updated 4 января, 08:04
Суд арестовал четыре банковских счета, связанные с делом Владимира Куприянова, бывшего заместителя председателя правительства Омской области. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Владимира Куприянова задержали 5 июня 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Срок содержания под стражей продлен до февраля 2025 года. По данным следствия, арестованные счета принадлежат Куприянову и открыты в банке ВТБ. На них хранится несколько миллионов рублей. Арест был наложен, поскольку в рамках рассмотрения дела может быть подан гражданский иск. Кроме того, прокуратура вправе изъять средства и имущество обвиняемого в пользу государства.
Следствие утверждает, что, занимая посты в региональном правительстве, чиновник получал денежные средства, имущество и услуги имущественного характера за покровительство и игнорирование нарушений со стороны своего знакомого.
Напомним, ранее был задержан еще один фигурант коррупционных дел в Омской области — бывший первый заместитель министра труда и социального развития региона Сергей Добрых. Его подозревают в использовании автомобиля, купленного за счет бюджета для нужд дома-интерната, в личных целях. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ.