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Posted 4 января, 06:57

Published 4 января, 06:57

Modified 4 января, 08:09

Updated 4 января, 08:09

Жалоба на аукцион по аренде районного морга дошла до омского УФАС

Битва за омский морг: жалоба на аукцион дошла до УФАС

4 января 2025, 06:57
Фото: Изображение Midjourney.

Жалоба на аукцион по аренде районного морга дошла до омского УФАС

Морг расположен в Черлакском районе.

В Омское управление антимонопольной службы поступила жалоба на Черлакскую центральную районную больницу. Жалоба связана с проведением аукциона на аренду нежилого помещения площадью 70,5 кв. м в здании морга, расположенного на улице Транспортная. Заявитель утверждает, что торги были проведены с нарушениями.

Аукцион был организован для того, чтобы сдать в аренду помещение для ритуальных услуг. Начальная цена аренды была установлена в 17 625 рублей в месяц. Однако в процессе торгов цена увеличилась почти в два раза и достигла 31 725 рублей.

Электронный аукцион на аренду нежилого помещения в здании морга
Электронный аукцион на аренду нежилого помещения в здании морга. Фото: ГИС Торги

После того как аукцион был завершен, один из предпринимателей подал жалобу в антимонопольную службу. Он заявил, что не смог участвовать в торгах из-за нарушений. Протокол показал, что заявки подали три участника, но фактически торги прошли только с двумя претендентами.

Теперь антимонопольная служба будет разбираться в этой ситуации. Заседание для рассмотрения жалобы назначено на 14 января 2025 года. Специалисты проверят, насколько правильно были организованы торги на аренду помещений в морге.

Напомним, ранее Город55 писал, что 100-летний доходный дом в центре Омска решили сдать в аренду на 49 лет. Минимальный арендный платеж за год не превышает 900 рублей.

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#Диана Рязанцева#Бизнес#Омск#УФАС#Аренда#Торги#Новости#Морг
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