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Posted 3 января, 04:46

Published 3 января, 04:46

Modified 3 января, 05:03

Updated 3 января, 05:03

Во второй день нового года полиция задержала 18 пьяных омичей за рулем

Во второй день нового года полиция задержала 18 пьяных омичей за рулем

3 января 2025, 04:46
Фото: Изображение Midjourney.
В полицию поступило 846 сообщений о преступлениях и происшествиях.

За прошедшие сутки в Омской области полицейскими было задержано 18 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения. В это же время в дежурные части УМВД России по Омской области поступило 846 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбудили 33 уголовных дела.

Кроме того, на территории региона зарегистрировано 8 случаев дистанционных краж. Один из них стал трагическим для пожилой женщины из Кировского округа, которая перевела мошенникам почти 800 000 рублей. А 24-летний житель Советского округа лишился 15 000 рублей, пытаясь приобрести онлайн-курсы. Также сотрудники полиции пресекли 492 административных правонарушения, большинство из которых связаны с нарушением ПДД.

Напомним, что в первый день 2025 года в полицию поступило более 900 сообщений о происшествиях и преступлениях в Омской области.

В Омской области 1 января задержали 11 пьяных водителей
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#Диана Рязанцева#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#ПДД#Опьянение#Уголовные дела#Задержания#Преступления#Административные правонарушения
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