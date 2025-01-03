Во второй день нового года полиция задержала 18 пьяных омичей за рулем

Posted 3 января, 04:46
Published 3 января, 04:46
Modified 3 января, 05:03
Updated 3 января, 05:03
За прошедшие сутки в Омской области полицейскими было задержано 18 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения. В это же время в дежурные части УМВД России по Омской области поступило 846 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбудили 33 уголовных дела.
Кроме того, на территории региона зарегистрировано 8 случаев дистанционных краж. Один из них стал трагическим для пожилой женщины из Кировского округа, которая перевела мошенникам почти 800 000 рублей. А 24-летний житель Советского округа лишился 15 000 рублей, пытаясь приобрести онлайн-курсы. Также сотрудники полиции пресекли 492 административных правонарушения, большинство из которых связаны с нарушением ПДД.
Напомним, что в первый день 2025 года в полицию поступило более 900 сообщений о происшествиях и преступлениях в Омской области.