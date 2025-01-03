Снег, тепло и гололедица: какая погода ждет омичей 4 января

Posted 3 января, 07:50
Published 3 января, 07:50
Modified 3 января, 08:20
Updated 3 января, 08:20
По информации Обь-Иртышского УГМС, на 4 января синоптики прогнозируют значительное потепление и осадки в виде мокрого снега. В Омске будет облачно с прояснениями, юго-западный ветер силой от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем потеплеет до -1…+1 градуса. Помимо осадков, ожидается гололед.
В последующие дни погода останется примерно такой же: небольшой снег, слабые туманы и изморозь в некоторых районах области. На дорогах сохранится гололедица, что требует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.
Спасательные службы напоминают о необходимости быть внимательными в сложных погодных условиях. В случае аварий, связанных с погодой, следует незамедлительно обращаться в экстренные службы.
Напомним, сегодня воздух местами прогреется до плюсовой температуры.