gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 07:50

Published 3 января, 07:50

Modified 3 января, 08:20

Updated 3 января, 08:20

Омск в ближайшие дни накроют снегопады, туманы и гололед

Снег, тепло и гололедица: какая погода ждет омичей 4 января

3 января 2025, 07:50
Фото: 1MI.

Омск в ближайшие дни накроют снегопады, туманы и гололед

В регионе ожидаются сложные погодные условия.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на 4 января синоптики прогнозируют значительное потепление и осадки в виде мокрого снега. В Омске будет облачно с прояснениями, юго-западный ветер силой от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем потеплеет до -1…+1 градуса. Помимо осадков, ожидается гололед.

В последующие дни погода останется примерно такой же: небольшой снег, слабые туманы и изморозь в некоторых районах области. На дорогах сохранится гололедица, что требует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.

Спасательные службы напоминают о необходимости быть внимательными в сложных погодных условиях. В случае аварий, связанных с погодой, следует незамедлительно обращаться в экстренные службы.

  • Единый номер для мобильных: 101;
  • Дежурная смена МЧС: 01, (3812) 25-83-26, 44-91-00;
  • Единая дежурно-диспетчерская служба города: 78-78-78;

Напомним, сегодня воздух местами прогреется до плюсовой температуры.

Январь 2025 года в Омской области: омичей ожидают морозы, циклоны и капризы погоды
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Происшествия#Погода#Снег#Омск#МЧС#Гололед#Температура#Экстренные службы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика