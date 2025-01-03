Снег, тепло и гололедица: какая погода ждет омичей 4 января

По информации Обь-Иртышского УГМС, на 4 января синоптики прогнозируют значительное потепление и осадки в виде мокрого снега. В Омске будет облачно с прояснениями, юго-западный ветер силой от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем потеплеет до -1…+1 градуса. Помимо осадков, ожидается гололед.