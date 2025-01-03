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Posted 3 января, 03:50

Published 3 января, 03:50

Modified 3 января, 04:06

Updated 3 января, 04:06

Стало известно, что изменится для иностранных граждан Омской области

Режим высылки: полиция получит доступ в жилье мигрантов и к их счетам

3 января 2025, 03:50
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, что изменится для иностранных граждан Омской области

В России вступят в силу новые меры контроля за мигрантами.

С 5 марта в России вступят в силу новые правила контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися под режимом высылки. Этот режим вводится для тех, кто незаконно проживает в стране или нарушил российские законы. Для таких лиц будет действовать ряд ограничений, а сотрудники полиции получат расширенные полномочия для контроля за их деятельностью, сообщает ТАСС.

Полицейские теперь смогут:

  • Проникать в жилье и другие помещения, где фактически проживают иностранцы под режимом высылки;
  • Запрашивать у государственных органов России и иностранных государств информацию и документы, даже если они составляют коммерческую, банковскую или налоговую тайну;
  • Получать данные из банков о наличии и номерах счетов таких лиц, а также о движении средств по этим счетам;
  • Использовать технические средства для наблюдения за иностранцами, в том числе данные мобильных устройств, геолокацию, информацию из платежных систем и системы распознавания лиц.

Эти меры распространяются также на граждан и компании, которые оказывают помощь таким иностранцам в пребывании на территории России. Расширение полномочий полиции и введение дополнительных ограничений для иностранных граждан должны улучшить миграционную политику России, сократить число нарушений, связанных с незаконным пребыванием, и обеспечить соблюдение законодательства в этой сфере.

Напомним, что в 1 марта 2025 года в Омской области вступает в силу запрет на трудовую деятельность иностранных граждан в ряде сфер.

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#Диана Рязанцева#Полиция#Омск#Омская область#Нарушения#Россия#Мигранты#Контроль#Иностранные граждане#Миграционная политика
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