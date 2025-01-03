Режим высылки: полиция получит доступ в жилье мигрантов и к их счетам

С 5 марта в России вступят в силу новые правила контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися под режимом высылки. Этот режим вводится для тех, кто незаконно проживает в стране или нарушил российские законы. Для таких лиц будет действовать ряд ограничений, а сотрудники полиции получат расширенные полномочия для контроля за их деятельностью, сообщает ТАСС.