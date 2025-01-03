Режим высылки: полиция получит доступ в жилье мигрантов и к их счетам

Posted 3 января, 03:50
Published 3 января, 03:50
Modified 3 января, 04:06
Updated 3 января, 04:06
С 5 марта в России вступят в силу новые правила контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися под режимом высылки. Этот режим вводится для тех, кто незаконно проживает в стране или нарушил российские законы. Для таких лиц будет действовать ряд ограничений, а сотрудники полиции получат расширенные полномочия для контроля за их деятельностью, сообщает ТАСС.
Полицейские теперь смогут:
Эти меры распространяются также на граждан и компании, которые оказывают помощь таким иностранцам в пребывании на территории России. Расширение полномочий полиции и введение дополнительных ограничений для иностранных граждан должны улучшить миграционную политику России, сократить число нарушений, связанных с незаконным пребыванием, и обеспечить соблюдение законодательства в этой сфере.
Напомним, что в 1 марта 2025 года в Омской области вступает в силу запрет на трудовую деятельность иностранных граждан в ряде сфер.