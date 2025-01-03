Пятизвездочная гостиница, спа-центр и элитные ЖК: топ обещанных за год строек в Омске

Posted 3 января, 05:30
Published 3 января, 05:30
Modified 3 января, 11:53
Updated 3 января, 11:53
В последний месяц 2024-го года в Омске «стартовало» строительство сразу двух больших школ в новых микрорайонах от иногородних девелоперов — «Зеленая река» и «Кварталы Драверта». Оба объекта будут возводить за счет застройщиков и безвозмездно передадут в собственность муниципалитета.
В «Зеленой реке» новая школа переменной этажности (от 1 до 5) будет рассчитана на 1122 места. Разрешение на строительство питерскому «Эталону» выдали в последние числа декабря. Из «фишек» объекта — актовый зал на 650 мест, кинофотолаборатория, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская обработки тканей, сразу два бассейна.
Кстати, всего в микрорайоне на Волгоградской обещают построить три новые школы и семь детсадов, которые будут рассчитаны на 3522 и 1825 мест соответственно. Точные сроки сдачи всех объектов пока не анонсированы.
А еще в 2027 году в этом же микрорайоне появится спорткомплекс с двумя катками, бассейном и игровыми залами за 733 млн рублей. Только его уже будет возводить компания «Титан» в рамках государственно-частного партнерства.
Следующая школа станет самой большой в Омске (по крайней мере, пока). Образовательный объект в «Кварталах Драверта» на берегу реки Замарайка рассчитан на 1550 мест. О строительстве школы много говорилось в течение года, а 25 декабря даже успели забить первую сваю.
Застройщик — уральская «Брусника» — вложит в объект 3,5 млрд рублей. В пятиэтажной школе будет столовая на 755 мест, концертный зал на 522 места, спортивный кластер, атриум с амфитеатром. Строительство займет три года, а для учеников новая школа по планам распахнет двери в 2028 году. Также компания должна приступить и к возведению вблизи детсада на 225 мест.
Пожалуй, самым главным анонсом 2024 года стало возрождение проекта аэропорта «Омск — Федоровка». За долгострой, возводить который начали еще в 1980-е годы, взялась компания «Аэропорты регионов». Из интересного — к разработке проекта аэропорта привлекли ведущие российские дизайнерские бюро. После защиты концепций до онлайн-голосования дошло четыре концепции, а победителем стал дизайн-проект от питерской «Хвои», которые вдохновлялись воротами Омской крепости и решили соединить мир неба и мир земли.
Впоследствии строительство аэропорта в Федоровке поддержали федералы: распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Стоимость новой воздушной гавани в нашем регионе составит 42,6 млрд рублей. С большой долей вероятностью придется сносить все старые постройки на территории аэропорта. Сдать объект планируют к 2028 году.
Возведение аэропорта за городом «потянуло» за собой логичные важные вопросы — как омичи будут добираться до воздушного вокзала и где жить. По первому моменту раздумывают над строительством отдельной дороги либо выделением специальной полосы для аэроэкспресса, по второму — хотят строить гостиницу на 150-250 человек. Даже есть уже потенциальный инвестор — это компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко.
Прибавится в нашем городе и развлекательных мест. Еще в апреле губернатор Виталий Хоценко после очередного заседания областного инвесткомитета рассказал, что таинственный инвестор где-то на Левобережье построит банно-оздоровительный комплекс за 700 млн рублей. На площади более 7 тысяч кв. м поэтапно с 2025 по 2027 годы появятся СПА, бассейн и ресторан.
Чуть позже оказалось, что под банный комплекс отдали участок на Конева, недалеко от «Континента», где изначально хотели строить стадион либо дворец спорта. А уже осенью 2024-го выяснилось и имя таинственного инвестора. Это учредитель ООО «Промстройкомплект-Сервис», владелец ресторана «Шато» и первый в Омске «Меценат года» Шамил Шихмирзаев.
Также на Левобережье должен появится и центр серфинга за 450 млн рублей. Он сможет принимать до 70 тысяч человек в год. Реализацией проекта займется московский инвестор — компания SurfBrothers, которая развивает в крупных городах сеть серфинговых центров.
Предприниматель Сергей Оркиш, которому в этом году пришлось погрузиться в судебные процессы и расстаться с землей у омского Дендросада и на Королева, заявлял о планах строительства нового зоопарка в Чернолученской зоне. Но какой-то конкретики мы пока не услышали.
А еще в Омске снова пообещали открыть аналог московского ДЕПО. Новость в сентябре 2024-го озвучил Денис Цуканов, который сейчас проходит фигурантом уголовного дела и отправлен под домашний арест до февраля 2025-го. Фудмолл появится в технопарке на базе бывшего завода им. Козицкого.
Самое начало 2024-го запомнилось омичам анонсом строительства первой пятизвездочной гостиницы в городе. Город55 тогда быстро навел справки и узнал подробности проекта. Пятизвездочную гостиницу будет строить компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко. Объект появится в самом центре — на территории бывшей обувной фабрики «Луч» на Интернациональной. За историческое здание переживать не стоит — его пообещали сохранить и приспособить под нужды гостиницы.
Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей, само строительство пятизвездочного отеля должно начаться в 2026-м. Единственный момент, который пока остается неизвестным, это какой международный гостиничный оператор станет партнером по проекту.
Традиционно много в течение года было и «жилых» строительных анонсов. В этом материале мы решили не заострять внимание на точечной застройке, а вспомнить о крупных проектах. Так, новое применение московский инвестор «Глоракс» нашел территории бывшего санатория «Рассвет» у СибАДИ. На участке в 37 тысяч «квадратов» возведут элитный ЖК за 18 млрд рублей. Строительство хотят вести двумя очередями, в итоге на берегу Иртыша появится 117 тысяч кв. м нового жилья, помещения под фитнес-центр и другую коммерческую недвижимость.
Обещания у московского застройщика глобальные — благоустройство набережной, реконструкция дороги к ЖК, создание сквера и «реанимация» одной из минеральных скважин. Пока, правда, к плану застройки правого берега Иртыша есть много вопросов у омских архитекторов. Наибольшее опасение у них вызывает использование береговой зоны под строительство (тут стоит вспомнить про скандальный «Мирапорт» на Пригородной) и неизбежные проблемы с транспортом.
Преобразиться должна и территория бывшего Сибзавода, которая принадлежит омскому застройщику Алексею Певневу. В ноябре 2024-го было подписано распоряжение о заключении договора комплексного развития площади 15,7 га. Строительство нового микрорайона компанией «Траст-Инвест» займет 30 лет.
За это время здесь появятся 29 многоквартирных домов для 5640 жильцов, автостоянки на 2596 машин, школа на 500 мест и детсад на 310 мест.
Еще один большой микрорайон площадью 122 тысячи «квадратов» под названием «Заречье» собираются построить в районе Конева и 3-й Енисейской. Застройщиком будет ООО «Квартал на Енисейской», которую создали только весной 2023-го. Владеет ей омский бизнесмен Александр Зиновьев. По задумке инвестора здесь должны появиться 7 домов от 9 до 21 этажа, комбинированный детсад вместе со школой на 723 места и благоустроенная набережная. Но до конкретной реализации этого проекта пока далеко.
По медицинским объектам в этом году не так густо. Во-первых, на Булатова построят новый операционный корпус КМХЦ (ради него, правда, пришлось пожертвовать деревьями). Объект за 2,1 млрд рублей хотят сдать в 2027 году. А на Завертяева в 2028 году «вырастет» лечебный корпус на 120 мест с поликлиникой на 900 посещений в смену. Стоимость этого объекта составит 3,7 млрд.
В больничном городке на Нахимова возведут модульный центр высокотехнологичного протезирования АО «ЦИТО», а в Нефтяниках появится частный медцентр от семьи Фридманов. Для последнего уже реконструируют пустующее трехэтажное здание на Магистральной.
В заключение вспомним и о строительстве платного моста от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Да, разговоры об этом объекте велись и раньше. Но именно в 2024-м появилась конкретика и стал известен концессионер.
Мост за 2 млрд рублей, часть этой суммы покроют из областного бюджета, возведет компания «ИФР-Омь» братьев Армана и Геворга Акопянов. Готов объект протяженностью 1,2 км будет в 2026 году. Вот только учитывая огромное количество объектов в работе у дорожных строителей Акопянов, появляются опасения, успеют ли они все выполнить в срок. Предполагается, что для экстренных служб и общественного транспорта проезд будет бесплатным, другим же придется выложить от 55 до 220 рублей.