Пятизвездочная гостиница, спа-центр и элитные ЖК: топ обещанных за год строек в Омске

Традиционно много в течение года было и «жилых» строительных анонсов. В этом материале мы решили не заострять внимание на точечной застройке, а вспомнить о крупных проектах. Так, новое применение московский инвестор «Глоракс» нашел территории бывшего санатория «Рассвет» у СибАДИ. На участке в 37 тысяч «квадратов» возведут элитный ЖК за 18 млрд рублей. Строительство хотят вести двумя очередями, в итоге на берегу Иртыша появится 117 тысяч кв. м нового жилья, помещения под фитнес-центр и другую коммерческую недвижимость.