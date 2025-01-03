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Posted 3 января, 05:30

Published 3 января, 05:30

Modified 3 января, 11:53

Updated 3 января, 11:53

В ближайшие годы в Омске начнется много новых строек

Пятизвездочная гостиница, спа-центр и элитные ЖК: топ обещанных за год строек в Омске

3 января 2025, 05:30
Фото: 1MI. В ближайшие годы в Омске начнется много новых строек
Минувший 2024 год был богатым на анонсы строительных проектов. В ближайшие годы нам пообещали возвести в Омске несколько крупных ЖК, развлекательные объекты, школы и даже возродили стройку аэропорта в Федоровке. Подробнее обо всем — вспоминаем в материале Города55.

Школы на Левобережье Омска

В последний месяц 2024-го года в Омске «стартовало» строительство сразу двух больших школ в новых микрорайонах от иногородних девелоперов — «Зеленая река» и «Кварталы Драверта». Оба объекта будут возводить за счет застройщиков и безвозмездно передадут в собственность муниципалитета.

В «Зеленой реке» новая школа переменной этажности (от 1 до 5) будет рассчитана на 1122 места. Разрешение на строительство питерскому «Эталону» выдали в последние числа декабря. Из «фишек» объекта — актовый зал на 650 мест, кинофотолаборатория, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская обработки тканей, сразу два бассейна.

Эскизы школы в микрорайоне «Зеленая река»
Эскизы школы в микрорайоне «Зеленая река»
Эскизы школы в микрорайоне «Зеленая река»
Эскизы школы в микрорайоне «Зеленая река». Фото: Департамент архитектуры и градостроительства г. Омска

Кстати, всего в микрорайоне на Волгоградской обещают построить три новые школы и семь детсадов, которые будут рассчитаны на 3522 и 1825 мест соответственно. Точные сроки сдачи всех объектов пока не анонсированы.

А еще в 2027 году в этом же микрорайоне появится спорткомплекс с двумя катками, бассейном и игровыми залами за 733 млн рублей. Только его уже будет возводить компания «Титан» в рамках государственно-частного партнерства.

Эскизы спорткомплекса в «Зеленой реке»
Эскизы спорткомплекса в «Зеленой реке»
Эскизы спорткомплекса в «Зеленой реке». Фото: Телеграм-канал губернатора Виталия Хоценко

Следующая школа станет самой большой в Омске (по крайней мере, пока). Образовательный объект в «Кварталах Драверта» на берегу реки Замарайка рассчитан на 1550 мест. О строительстве школы много говорилось в течение года, а 25 декабря даже успели забить первую сваю.

Застройщик — уральская «Брусника» — вложит в объект 3,5 млрд рублей. В пятиэтажной школе будет столовая на 755 мест, концертный зал на 522 места, спортивный кластер, атриум с амфитеатром. Строительство займет три года, а для учеников новая школа по планам распахнет двери в 2028 году. Также компания должна приступить и к возведению вблизи детсада на 225 мест.

Школа на 1550 мест в «Кварталах Драверта»
Школа на 1550 мест в «Кварталах Драверта»
Школа на 1550 мест в «Кварталах Драверта»
Школа на 1550 мест в «Кварталах Драверта»
Школа на 1550 мест в «Кварталах Драверта»
Школа на 1550 мест в «Кварталах Драверта». Фото: Пресс-служба «Брусники»

Аэропорт «Омск — Федоровка»

Пожалуй, самым главным анонсом 2024 года стало возрождение проекта аэропорта «Омск — Федоровка». За долгострой, возводить который начали еще в 1980-е годы, взялась компания «Аэропорты регионов». Из интересного — к разработке проекта аэропорта привлекли ведущие российские дизайнерские бюро. После защиты концепций до онлайн-голосования дошло четыре концепции, а победителем стал дизайн-проект от питерской «Хвои», которые вдохновлялись воротами Омской крепости и решили соединить мир неба и мир земли.

Проект аэропорта в Федоровке от «Хвои»
Проект аэропорта в Федоровке от «Хвои»
Проект аэропорта в Федоровке от «Хвои»
Проект аэропорта в Федоровке от «Хвои»
Проект аэропорта в Федоровке от «Хвои»
Проект аэропорта в Федоровке от «Хвои». Фото: Минстрой Омской области

Впоследствии строительство аэропорта в Федоровке поддержали федералы: распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Стоимость новой воздушной гавани в нашем регионе составит 42,6 млрд рублей. С большой долей вероятностью придется сносить все старые постройки на территории аэропорта. Сдать объект планируют к 2028 году.

Возведение аэропорта за городом «потянуло» за собой логичные важные вопросы — как омичи будут добираться до воздушного вокзала и где жить. По первому моменту раздумывают над строительством отдельной дороги либо выделением специальной полосы для аэроэкспресса, по второму — хотят строить гостиницу на 150-250 человек. Даже есть уже потенциальный инвестор — это компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко.

Развлекательные объекты в Омске

Прибавится в нашем городе и развлекательных мест. Еще в апреле губернатор Виталий Хоценко после очередного заседания областного инвесткомитета рассказал, что таинственный инвестор где-то на Левобережье построит банно-оздоровительный комплекс за 700 млн рублей. На площади более 7 тысяч кв. м поэтапно с 2025 по 2027 годы появятся СПА, бассейн и ресторан.

Чуть позже оказалось, что под банный комплекс отдали участок на Конева, недалеко от «Континента», где изначально хотели строить стадион либо дворец спорта. А уже осенью 2024-го выяснилось и имя таинственного инвестора. Это учредитель ООО «Промстройкомплект-Сервис», владелец ресторана «Шато» и первый в Омске «Меценат года» Шамил Шихмирзаев.

Эскиз банно-оздоровительного комплекса на Конева в Омске
Эскиз банно-оздоровительного комплекса на Конева в Омске. Фото: Телеграм-канал губернатора Виталия Хоценко

Также на Левобережье должен появится и центр серфинга за 450 млн рублей. Он сможет принимать до 70 тысяч человек в год. Реализацией проекта займется московский инвестор — компания SurfBrothers, которая развивает в крупных городах сеть серфинговых центров.

Предприниматель Сергей Оркиш, которому в этом году пришлось погрузиться в судебные процессы и расстаться с землей у омского Дендросада и на Королева, заявлял о планах строительства нового зоопарка в Чернолученской зоне. Но какой-то конкретики мы пока не услышали.

А еще в Омске снова пообещали открыть аналог московского ДЕПО. Новость в сентябре 2024-го озвучил Денис Цуканов, который сейчас проходит фигурантом уголовного дела и отправлен под домашний арест до февраля 2025-го. Фудмолл появится в технопарке на базе бывшего завода им. Козицкого.

Пятизвездочная гостиница в центре Омска

Самое начало 2024-го запомнилось омичам анонсом строительства первой пятизвездочной гостиницы в городе. Город55 тогда быстро навел справки и узнал подробности проекта. Пятизвездочную гостиницу будет строить компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко. Объект появится в самом центре — на территории бывшей обувной фабрики «Луч» на Интернациональной. За историческое здание переживать не стоит — его пообещали сохранить и приспособить под нужды гостиницы.

Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей, само строительство пятизвездочного отеля должно начаться в 2026-м. Единственный момент, который пока остается неизвестным, это какой международный гостиничный оператор станет партнером по проекту.

Эскиз гостиницы, разработанный «ПСК „Перспектива“»
Эскиз гостиницы, разработанный «ПСК „Перспектива“»
Эскиз гостиницы, разработанный «ПСК „Перспектива“»
Эскиз гостиницы, разработанный «ПСК „Перспектива“». Фото: Предоставлено Городу55

Новые ЖК

Традиционно много в течение года было и «жилых» строительных анонсов. В этом материале мы решили не заострять внимание на точечной застройке, а вспомнить о крупных проектах. Так, новое применение московский инвестор «Глоракс» нашел территории бывшего санатория «Рассвет» у СибАДИ. На участке в 37 тысяч «квадратов» возведут элитный ЖК за 18 млрд рублей. Строительство хотят вести двумя очередями, в итоге на берегу Иртыша появится 117 тысяч кв. м нового жилья, помещения под фитнес-центр и другую коммерческую недвижимость.

Обещания у московского застройщика глобальные — благоустройство набережной, реконструкция дороги к ЖК, создание сквера и «реанимация» одной из минеральных скважин. Пока, правда, к плану застройки правого берега Иртыша есть много вопросов у омских архитекторов. Наибольшее опасение у них вызывает использование береговой зоны под строительство (тут стоит вспомнить про скандальный «Мирапорт» на Пригородной) и неизбежные проблемы с транспортом.

Эскизы застройки микрорайона в Омске
Эскизы застройки микрорайона в Омске
Эскизы застройки микрорайона в Омске. Фото: Компания «Глоракс»

Преобразиться должна и территория бывшего Сибзавода, которая принадлежит омскому застройщику Алексею Певневу. В ноябре 2024-го было подписано распоряжение о заключении договора комплексного развития площади 15,7 га. Строительство нового микрорайона компанией «Траст-Инвест» займет 30 лет.

За это время здесь появятся 29 многоквартирных домов для 5640 жильцов, автостоянки на 2596 машин, школа на 500 мест и детсад на 310 мест.

План застройки на месте бывшего Сибзавода
План застройки на месте бывшего Сибзавода. Фото: Портал администрации Омска

Еще один большой микрорайон площадью 122 тысячи «квадратов» под названием «Заречье» собираются построить в районе Конева и 3-й Енисейской. Застройщиком будет ООО «Квартал на Енисейской», которую создали только весной 2023-го. Владеет ей омский бизнесмен Александр Зиновьев. По задумке инвестора здесь должны появиться 7 домов от 9 до 21 этажа, комбинированный детсад вместе со школой на 723 места и благоустроенная набережная. Но до конкретной реализации этого проекта пока далеко.

Проект ЖК «Заречье» на Конева в Омске
Проект ЖК «Заречье» на Конева в Омске. Фото: Минстрой Омской области

Объекты здравоохранения

По медицинским объектам в этом году не так густо. Во-первых, на Булатова построят новый операционный корпус КМХЦ (ради него, правда, пришлось пожертвовать деревьями). Объект за 2,1 млрд рублей хотят сдать в 2027 году. А на Завертяева в 2028 году «вырастет» лечебный корпус на 120 мест с поликлиникой на 900 посещений в смену. Стоимость этого объекта составит 3,7 млрд.

В больничном городке на Нахимова возведут модульный центр высокотехнологичного протезирования АО «ЦИТО», а в Нефтяниках появится частный медцентр от семьи Фридманов. Для последнего уже реконструируют пустующее трехэтажное здание на Магистральной.

Платный мост через Омь

В заключение вспомним и о строительстве платного моста от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Да, разговоры об этом объекте велись и раньше. Но именно в 2024-м появилась конкретика и стал известен концессионер.

Место строительства платного моста в Омске
Место строительства платного моста в Омске. Фото: Скриншот 2ГИС

Мост за 2 млрд рублей, часть этой суммы покроют из областного бюджета, возведет компания «ИФР-Омь» братьев Армана и Геворга Акопянов. Готов объект протяженностью 1,2 км будет в 2026 году. Вот только учитывая огромное количество объектов в работе у дорожных строителей Акопянов, появляются опасения, успеют ли они все выполнить в срок. Предполагается, что для экстренных служб и общественного транспорта проезд будет бесплатным, другим же придется выложить от 55 до 220 рублей.

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