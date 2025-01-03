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Posted 3 января, 05:00

Published 3 января, 05:00

Modified 3 января, 05:00

Updated 3 января, 05:00

Праздник для самых сильных: волонтеры «Газпромнефть-СМ» подарили детям сказку

Праздник для самых сильных: волонтеры «Газпромнефть-СМ» подарили детям сказку

3 января 2025, 05:00
Фото: Дмитрий Верхоробин.
Волонтеры «Газпромнефть-СМ» устроили новогодний праздник для пациентов детской больницы Омска.

Сотрудники Омского завода смазочных материалов провели праздничное мероприятие для детей, проходящих лечение в гематологическом отделении Областной детской клинической больницы. Праздник стал частью долгосрочного волонтерского проекта «Самое дорогое — жизнь», который реализуется компанией «Газпромнефть-СМ» уже 10 лет в рамках программы «Родные города» от «Газпром нефть».

На мероприятие пригласили детей в возрасте от 4 до 16 лет, их родителей и персонал больницы. Дед Мороз и Снегурочка устроили для ребят веселые конкурсы, игры и подарили каждому пациенту праздничный подарок.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что компания уже более десяти лет помогает клинике.

«Все это время мы стараемся сделать так, чтобы в непростой жизни этих ребят было чуть больше света и доброты. Главная задача нашего волонтерского проекта –поддержать маленьких пациентов и помочь их родителям, переживающим за судьбу своих детей. Чувствовать, что ты не один, и верить в лучшее очень важно, особенно в Новый год», — отметил Анатолий Скоромец.

Главный врач больницы Олег Горбунов добавил, что такие праздники, организованные волонтерами, стали доброй традицией. По его словам, совместные мероприятия, мастер-классы и арт-терапия помогают детям чувствовать себя увереннее и быстрее восстанавливаться.

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#Диана Рязанцева#Омск#Праздники#Газпром нефть#Дети#Больница#Родные города#Новый год 2024
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