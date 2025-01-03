Полет через метель: утренние рейсы из Омска задержали из-за непогоды

Posted 3 января, 08:19
Published 3 января, 08:19
Modified 3 января, 08:21
Updated 3 января, 08:21
В Омскую область сегодня, 3 января, пришла настоящая зимняя непогода. Регион накрыли метель, обильный снегопад и сильный порывистый ветер. Эти погодные условия повлияли на транспортное сообщение, в том числе и на работу омского аэропорта. Несколько рейсов были задержаны.
Так, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был отправиться в Москву (Домодедово) в 6:35, задержали до 7:20. Рейс «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево, изначально запланированный на 8:05, смог вылететь только в 8:35. А самолет авиакомпании «Северный ветер», который должен был направиться в Санкт-Петербург (Пулково) в 8:05, вылетел с задержкой в 36 минут — в 8:41.
Пассажирам, собирающимся в аэропорт, рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и закладывать больше времени на дорогу, учитывая снежные заносы и сложные погодные условия на дорогах.
Напомним, ранее Город55 писал, что завтра, 4 января, синоптики прогнозируют значительное потепление и осадки в виде мокрого снега.