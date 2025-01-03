Полет через метель: утренние рейсы из Омска задержали из-за непогоды

Так, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был отправиться в Москву (Домодедово) в 6:35, задержали до 7:20. Рейс «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево, изначально запланированный на 8:05, смог вылететь только в 8:35. А самолет авиакомпании «Северный ветер», который должен был направиться в Санкт-Петербург (Пулково) в 8:05, вылетел с задержкой в 36 минут — в 8:41.