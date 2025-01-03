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Posted 3 января, 08:19

Published 3 января, 08:19

Modified 3 января, 08:21

Updated 3 января, 08:21

В омском аэропорту задержали три рейса из-за непогоды

Полет через метель: утренние рейсы из Омска задержали из-за непогоды

3 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.

В омском аэропорту задержали три рейса из-за непогоды

Рейсы в Москву и Санкт-Петербург отправились с заметным опозданием.

В Омскую область сегодня, 3 января, пришла настоящая зимняя непогода. Регион накрыли метель, обильный снегопад и сильный порывистый ветер. Эти погодные условия повлияли на транспортное сообщение, в том числе и на работу омского аэропорта. Несколько рейсов были задержаны.

Задержаны рейсы в Москву и Санкт-Петербург
Задержаны рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Фото: Омский аэропорт

Так, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был отправиться в Москву (Домодедово) в 6:35, задержали до 7:20. Рейс «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево, изначально запланированный на 8:05, смог вылететь только в 8:35. А самолет авиакомпании «Северный ветер», который должен был направиться в Санкт-Петербург (Пулково) в 8:05, вылетел с задержкой в 36 минут — в 8:41.

Пассажирам, собирающимся в аэропорт, рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и закладывать больше времени на дорогу, учитывая снежные заносы и сложные погодные условия на дорогах.

Напомним, ранее Город55 писал, что завтра, 4 января, синоптики прогнозируют значительное потепление и осадки в виде мокрого снега.

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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Аэропорт#Метель#Потепление#Задержка самолета
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