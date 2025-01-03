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Posted 3 января, 06:53

Published 3 января, 06:53

Modified 3 января, 06:55

Updated 3 января, 06:55

Первым ребенком 2025 года в Омске стала девочка

Первым ребенком 2025 года в Омске стала девочка

3 января 2025, 06:53
Фото: 1MI.
Девочка родилась в 00:05 1 января.

Первым ребенком, родившимся в Омске в 2025 году, стала девочка по имени Мирослава. Радостную новость сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Малышка — первенец в своей семье
Малышка — первенец в своей семье. Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Девочка появилась на свет в родильном доме № 6 на Левобережье в 00:05 1 января. Мама девочки, Таисия, стала счастливой матерью первенца. Мирослава весит 4 620 граммов, рост 56 сантиметров.

Напомним, в новогоднюю ночь в регионе родилось пятеро малышей — две девочки и три мальчика.

В новогоднюю ночь на свет появились пятеро новорожденных омичей
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Дети#Новости#Имена#Новорожденные
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