Первым ребенком 2025 года в Омске стала девочка

Posted 3 января, 06:53
Published 3 января, 06:53
Modified 3 января, 06:55
Updated 3 января, 06:55
Первым ребенком, родившимся в Омске в 2025 году, стала девочка по имени Мирослава. Радостную новость сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Девочка появилась на свет в родильном доме № 6 на Левобережье в 00:05 1 января. Мама девочки, Таисия, стала счастливой матерью первенца. Мирослава весит 4 620 граммов, рост 56 сантиметров.
Напомним, в новогоднюю ночь в регионе родилось пятеро малышей — две девочки и три мальчика.