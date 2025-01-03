Омские школьники проникли в цех, где собирают танки

Во время экскурсии Александр и его отец побывали в сборочном цехе, где увидели процесс сборки знаменитого танка Т-80. Друзья Александра также посетили механосборочный цех, где им продемонстрировали, как создаются гусеничные ленты для танков. Также ребята познакомились с историей завода в корпоративном музее.