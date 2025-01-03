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Posted 3 января, 06:06

Published 3 января, 06:06

Modified 3 января, 06:08

Updated 3 января, 06:08

Омские школьники проникли в цех, где собирают танки

Омские школьники проникли в цех, где собирают танки

3 января 2025, 06:06
Фото: Пресс-служба АО «Омсктрансмаш».
На заводе УВЗ исполнили новогоднее желание школьника из Омска.

В Омске, в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», командование Омского ракетного объединения РВСН исполнило новогоднюю мечту 12-летнего Александра. Мальчик, который давно мечтал побывать на танковом заводе вместе с отцом и друзьями, посетил Омский завод транспортного машиностроения, который входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».

Во время экскурсии Александр и его отец побывали в сборочном цехе, где увидели процесс сборки знаменитого танка Т-80. Друзья Александра также посетили механосборочный цех, где им продемонстрировали, как создаются гусеничные ленты для танков. Также ребята познакомились с историей завода в корпоративном музее.

Ребята с экскурсией посетили Омский завод транспортного машиностроения
Ребята с экскурсией посетили Омский завод транспортного машиностроения
Ребята с экскурсией посетили Омский завод транспортного машиностроения. Фото: Пресс-служба АО «Омсктрансмаш»

В конце экскурсии командующий Омского ракетного объединения, генерал-лейтенант Владимир Квашин, вручил Александру подарки с символикой РВСН, сделав этот день для мальчика по-настоящему незабываемым.

Напомним, ранее Город55 писал, что идет в прокате омских кинотеатров.

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#Диана Рязанцева#Омск#Завод#Школьники#Ростех#Экскурсия#Танки#Подарки
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