Омские школьники проникли в цех, где собирают танки

Posted 3 января, 06:06
Published 3 января, 06:06
Modified 3 января, 06:08
Updated 3 января, 06:08
В Омске, в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», командование Омского ракетного объединения РВСН исполнило новогоднюю мечту 12-летнего Александра. Мальчик, который давно мечтал побывать на танковом заводе вместе с отцом и друзьями, посетил Омский завод транспортного машиностроения, который входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».
Во время экскурсии Александр и его отец побывали в сборочном цехе, где увидели процесс сборки знаменитого танка Т-80. Друзья Александра также посетили механосборочный цех, где им продемонстрировали, как создаются гусеничные ленты для танков. Также ребята познакомились с историей завода в корпоративном музее.
В конце экскурсии командующий Омского ракетного объединения, генерал-лейтенант Владимир Квашин, вручил Александру подарки с символикой РВСН, сделав этот день для мальчика по-настоящему незабываемым.
Напомним, ранее Город55 писал, что идет в прокате омских кинотеатров.