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Posted 3 января, 07:23

Published 3 января, 07:23

Modified 3 января, 07:43

Updated 3 января, 07:43

В новогоднюю ночь Омск оказался на одном из космических снимков

«Омск, ты просто космос»: появились кадры с орбиты, сделанные в новогоднюю ночь

3 января 2025, 07:23
Фото: Изображение Midjourney.

В новогоднюю ночь Омск оказался на одном из космических снимков

Снимки в хорошем качестве можно будет найти на сайте Роскосмоса.

Снимок новогоднего Омска из космоса был опубликован в сообществе ВКонтакте Роскосмоса и в телеграм-канале космонавта Ивана Вагнера. На кадре видно, как город украшен новогодней иллюминацией, а сам снимок был сделан в первые минуты 2025 года.

«С Новым годом, Омск! В столице на часах пробило 21:00, а это значит, на юге Западной Сибири началась новая страница календаря», — сообщил Роскосмос.
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Космонавт Иван Вагнер также поделился несколькими фотографиями разных городов, сделанными с орбиты. Снимки вызвали живой отклик у подписчиков Вагнера, и многие из них захотели распечатать фотографию своего города. В ответ на запросы о более высоком качестве, было сообщено, что фото можно будет найти в Орбитальной галерее Ивана Вагнера на сайте Роскосмоса.

Напомним, в первый день года омичи любовались северным сиянием.

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#Диана Рязанцева#Космос#Омск#Роскосмос#Фотографии#Орбитальная галерея#Новогодняя иллюминация
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