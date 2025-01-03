«Омск, ты просто космос»: появились кадры с орбиты, сделанные в новогоднюю ночь

Космонавт Иван Вагнер также поделился несколькими фотографиями разных городов, сделанными с орбиты. Снимки вызвали живой отклик у подписчиков Вагнера, и многие из них захотели распечатать фотографию своего города. В ответ на запросы о более высоком качестве, было сообщено, что фото можно будет найти в Орбитальной галерее Ивана Вагнера на сайте Роскосмоса.