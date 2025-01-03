«Омск, ты просто космос»: появились кадры с орбиты, сделанные в новогоднюю ночь

Posted 3 января, 07:23
Published 3 января, 07:23
Modified 3 января, 07:43
Updated 3 января, 07:43
Снимок новогоднего Омска из космоса был опубликован в сообществе ВКонтакте Роскосмоса и в телеграм-канале космонавта Ивана Вагнера. На кадре видно, как город украшен новогодней иллюминацией, а сам снимок был сделан в первые минуты 2025 года.
«С Новым годом, Омск! В столице на часах пробило 21:00, а это значит, на юге Западной Сибири началась новая страница календаря», — сообщил Роскосмос.
Космонавт Иван Вагнер также поделился несколькими фотографиями разных городов, сделанными с орбиты. Снимки вызвали живой отклик у подписчиков Вагнера, и многие из них захотели распечатать фотографию своего города. В ответ на запросы о более высоком качестве, было сообщено, что фото можно будет найти в Орбитальной галерее Ивана Вагнера на сайте Роскосмоса.
Напомним, в первый день года омичи любовались северным сиянием.