Омичи начали массово выбрасывать главный символ зимних праздников

Posted 3 января, 04:23
Published 3 января, 04:23
Modified 3 января, 04:55
Updated 3 января, 04:55
Несмотря на то, что празднование Нового года завершилось совсем недавно, омичи активно избавляются от елок, которые украшали их дома, квартиры и офисы в течение последних недель.
С каждым годом в Омске наблюдается тенденция к быстрому исчезновению новогодних деревьев после праздников. Однако такая спешка в утилизации елок не всегда бывает полезной для экологии. В большинстве случаев омичи выбрасывают елки на обычные мусорные свалки или оставляют их у контейнеров для сбора отходов.
Выброшенные деревья заметили на улице Комиссаровская и у ЖК «На Поворотной».
Напомним, что хвойные деревья, если их не утилизировать правильно, могут занимать много места на полигонах и не разлагаются так быстро, как другие органические отходы. Ежегодно в Омске проходит сбор новогодних деревьев для переработки в щепу. Такие пункты обычно начинают работу в конце январских выходных.