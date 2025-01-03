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Posted 3 января, 04:23

Published 3 января, 04:23

Modified 3 января, 04:55

Updated 3 января, 04:55

Омичи начали массово выбрасывать главный символ зимних праздников

Омичи начали массово выбрасывать главный символ зимних праздников

3 января 2025, 04:23
Фото: 1MI.
Важно помнить, что правильная утилизация поможет сохранить экологию города.

Несмотря на то, что празднование Нового года завершилось совсем недавно, омичи активно избавляются от елок, которые украшали их дома, квартиры и офисы в течение последних недель.

С каждым годом в Омске наблюдается тенденция к быстрому исчезновению новогодних деревьев после праздников. Однако такая спешка в утилизации елок не всегда бывает полезной для экологии. В большинстве случаев омичи выбрасывают елки на обычные мусорные свалки или оставляют их у контейнеров для сбора отходов.

Выброшенные деревья заметили на улице Комиссаровская и у ЖК «На Поворотной».

Улица Комиссаровская
ЖК «На Поворотной»
Улица Комиссаровская . Фото: Сообщество ВКонтакте "Омск ВК"

Напомним, что хвойные деревья, если их не утилизировать правильно, могут занимать много места на полигонах и не разлагаются так быстро, как другие органические отходы. Ежегодно в Омске проходит сбор новогодних деревьев для переработки в щепу. Такие пункты обычно начинают работу в конце январских выходных.

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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Мусор#Переработка#Елки#Новогодние праздники#Утилизация
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