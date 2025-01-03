Омичи начали массово выбрасывать главный символ зимних праздников

Напомним, что хвойные деревья, если их не утилизировать правильно, могут занимать много места на полигонах и не разлагаются так быстро, как другие органические отходы. Ежегодно в Омске проходит сбор новогодних деревьев для переработки в щепу. Такие пункты обычно начинают работу в конце январских выходных.