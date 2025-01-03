Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за резкого ухудшения погоды

Posted 3 января, 05:16
Published 3 января, 05:16
Modified 3 января, 05:55
Updated 3 января, 05:55
Сегодня в регионе ожидаются сильные снегопады, метель и ухудшение видимости. Омская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.
В таких условиях омичам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и адаптировать скорость в соответствии с погодой. Нужно избегать резких маневров и торможений, а также внимательно следовать указаниям дорожных знаков. Особое внимание стоит уделить эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах чаще всего образуется гололед.
Пешеходам также следует быть осторожными: прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться, что водители вас заметили и уступают путь.
Напомним, что за прошедшие сутки полицейскими было задержано 18 человек, которые сели за руль пьяными.