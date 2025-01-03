gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 05:16

Published 3 января, 05:16

Modified 3 января, 05:55

Updated 3 января, 05:55

Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за резкого ухудшения погоды

Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за резкого ухудшения погоды

3 января 2025, 05:16
Фото: Изображение Midjourney.
Днем 3 января в городе ожидается плюсовая температура воздуха.

Сегодня в регионе ожидаются сильные снегопады, метель и ухудшение видимости. Омская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

В таких условиях омичам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и адаптировать скорость в соответствии с погодой. Нужно избегать резких маневров и торможений, а также внимательно следовать указаниям дорожных знаков. Особое внимание стоит уделить эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах чаще всего образуется гололед.

Пешеходам также следует быть осторожными: прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться, что водители вас заметили и уступают путь.

Напомним, что за прошедшие сутки полицейскими было задержано 18 человек, которые сели за руль пьяными.

Во второй день нового года полиция задержала 18 пьяных омичей за рулем
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Пешеходы#Метель#Гололед#Госавтоинспекция#Снегопады#Безопасность на дорогах
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика