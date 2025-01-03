Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за резкого ухудшения погоды

В таких условиях омичам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и адаптировать скорость в соответствии с погодой. Нужно избегать резких маневров и торможений, а также внимательно следовать указаниям дорожных знаков. Особое внимание стоит уделить эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах чаще всего образуется гололед.