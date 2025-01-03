Мост у Телецентра закроют: что изменится после ночных работ

Posted 3 января, 02:31
Published 3 января, 02:31
Modified 3 января, 03:31
Updated 3 января, 03:31
В ночь с 4 на 5 января в Омске полностью перекроют мост 60-летия ВЛКСМ, чтобы установить разделительные столбы — делиниаторы. Они помогут организовать третью полосу с реверсивным движением, которая будет работать по новой схеме. Об этом сообщили в эфире телеканала «Вести Омск».
На мосту уже подготовлены крепления для светофоров, которые будут управлять движением на реверсивной полосе. До конца недели подрядчику предстоит завершить все подготовительные работы, включая установку дорожных знаков.
С каждой стороны дороги установят по два светофора. Один из них будет постоянно разрешать движение по крайней правой полосе. А вот средняя полоса станет реверсивной: движение по ней будет разрешено только на зеленый сигнал специального светофора. Интервалы реверса уже опубликованы, однако их могут корректировать в зависимости от ситуации на дорогах.
Напомним, что полностью новая схема движения заработает 9 января. Ее основная задача — снизить заторы на мосту и облегчить движение в часы пик.