Мост у Телецентра закроют: что изменится после ночных работ

С каждой стороны дороги установят по два светофора. Один из них будет постоянно разрешать движение по крайней правой полосе. А вот средняя полоса станет реверсивной: движение по ней будет разрешено только на зеленый сигнал специального светофора. Интервалы реверса уже опубликованы, однако их могут корректировать в зависимости от ситуации на дорогах.