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Posted 3 января, 13:30

Published 3 января, 13:30

Modified 3 января, 16:17

Updated 3 января, 16:17

Мост у Телецентра, капризы погоды, судьба долгостроев. Омск сегодня

Мост у Телецентра, капризы погоды, судьба долгостроев. Омск сегодня

3 января 2025, 13:30
Фото: 1MI.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске на ночь закроют мост 60-летия ВЛКСМ для организации реверса

С 4 на 5 января движение по мосту 60-летия ВЛКСМ будет полностью перекрыто. Причина — установка делиниаторов, которые разделят потоки транспорта и помогут организовать третью реверсивную полосу. В ближайшие дни подрядчик завершит работы, установив дорожные знаки и завершив финальную подготовку.

Мост у Телецентра закроют: что изменится после ночных работ
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Новость № 2. Погодные условия в Омской области внесли свои коррективы в жизнь граждан

Сегодня регион накрыли сильные снегопады и метель. Из-за ухудшения видимости омская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах. Погода также повлияла на работу омского аэропорта. Три утренних рейса в Москву и Питер отправились с заметным опозданием. А 4 января омичей ждет значительное потепление и осадки в виде мокрого снега.

Снег, тепло и гололедица: какая погода ждет омичей 4 января
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Новость № 3. Сотни обманутых омских дольщиков получили ключи от своих новых квартир или компенсацию

Долгожданное жилье или компенсацию получили 506 омичей, которые годами ждали завершения строительства своих домов. Семь объектов исключены из реестра проблемных: улица Кирова, 11-я Ремесленная, Королева, а также микрорайоны «Врубелево» и «Сады Наука».

Больше не долгострои: в Омске решена проблема сотен обманутых дольщиков
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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Строительство#Аэропорт#Дольщики#Компенсация#Итоги дня#Госавтоинспекция#Снегопады#Жилищные проблемы#Мост 60-летия ВЛКСМ
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