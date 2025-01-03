Мост у Телецентра, капризы погоды, судьба долгостроев. Омск сегодня

Posted 3 января, 13:30
Published 3 января, 13:30
Modified 3 января, 16:17
Updated 3 января, 16:17
Новость № 1. В Омске на ночь закроют мост 60-летия ВЛКСМ для организации реверса
С 4 на 5 января движение по мосту 60-летия ВЛКСМ будет полностью перекрыто. Причина — установка делиниаторов, которые разделят потоки транспорта и помогут организовать третью реверсивную полосу. В ближайшие дни подрядчик завершит работы, установив дорожные знаки и завершив финальную подготовку.
Новость № 2. Погодные условия в Омской области внесли свои коррективы в жизнь граждан
Сегодня регион накрыли сильные снегопады и метель. Из-за ухудшения видимости омская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах. Погода также повлияла на работу омского аэропорта. Три утренних рейса в Москву и Питер отправились с заметным опозданием. А 4 января омичей ждет значительное потепление и осадки в виде мокрого снега.
Новость № 3. Сотни обманутых омских дольщиков получили ключи от своих новых квартир или компенсацию
Долгожданное жилье или компенсацию получили 506 омичей, которые годами ждали завершения строительства своих домов. Семь объектов исключены из реестра проблемных: улица Кирова, 11-я Ремесленная, Королева, а также микрорайоны «Врубелево» и «Сады Наука».