Мост у Телецентра, капризы погоды, судьба долгостроев. Омск сегодня

Сегодня регион накрыли сильные снегопады и метель. Из-за ухудшения видимости омская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах. Погода также повлияла на работу омского аэропорта. Три утренних рейса в Москву и Питер отправились с заметным опозданием. А 4 января омичей ждет значительное потепление и осадки в виде мокрого снега.