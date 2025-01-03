Коронавирус отступает? За неделю в Омской области выявили 212 случаев заражения

Posted 3 января, 03:20
Published 3 января, 03:20
Modified 3 января, 03:34
Updated 3 января, 03:34
Согласно данным федерального оперативного штаба, с 23 по 29 декабря 2024 года в России наблюдается снижение числа госпитализаций и случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но ситуация остается напряженной. За этот период в больницы страны были доставлены 2 340 пациентов, что на 10,1% меньше, чем на предыдущей неделе. Однако в 32 регионах количество госпитализаций выросло, а в 18 из них увеличение оказалось выше среднего по стране.
Выздоровело за неделю 30 459 человек, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Общий уровень заболеваемости в стране также снизился: показатель составил 15,15 случаев на 100 тысяч населения, что на 18,8% ниже, чем неделей ранее. Тем не менее, в 14 субъектах России, включая 6 регионов с сильным ростом, заболеваемость продолжила увеличиваться. За неделю зафиксировано 56 летальных исходов от COVID-19.
В Омской области с 23 по 29 декабря было выявлено 212 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 15 человек, один пациент скончался. Для сравнения, неделей ранее, с 16 по 22 декабря, в регионе было зарегистрировано 269 случаев COVID-19, при таком же числе госпитализированных и одном умершем.
Напомним, что 27 декабря 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал новое распоряжение, продлевающее режим повышенной готовности в регионе до 28 февраля 2025 года. Это решение связано с продолжающейся угрозой распространения коронавируса и необходимостью сохранить меры предосторожности для защиты здоровья населения.