Коронавирус отступает? За неделю в Омской области выявили 212 случаев заражения

Согласно данным федерального оперативного штаба, с 23 по 29 декабря 2024 года в России наблюдается снижение числа госпитализаций и случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но ситуация остается напряженной. За этот период в больницы страны были доставлены 2 340 пациентов, что на 10,1% меньше, чем на предыдущей неделе. Однако в 32 регионах количество госпитализаций выросло, а в 18 из них увеличение оказалось выше среднего по стране.