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Posted 3 января, 03:20

Published 3 января, 03:20

Modified 3 января, 03:34

Updated 3 января, 03:34

В 14 субъектах России заболеваемость увеличивается

Коронавирус отступает? За неделю в Омской области выявили 212 случаев заражения

3 января 2025, 03:20
Фото: Изображение Midjourney. В 14 субъектах России заболеваемость увеличивается

В Омской области за неделю госпитализировано 15 человек с коронавирусом

Госпитализации в России сократились на 10%, но рост отмечен в 32 регионах страны.

Согласно данным федерального оперативного штаба, с 23 по 29 декабря 2024 года в России наблюдается снижение числа госпитализаций и случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но ситуация остается напряженной. За этот период в больницы страны были доставлены 2 340 пациентов, что на 10,1% меньше, чем на предыдущей неделе. Однако в 32 регионах количество госпитализаций выросло, а в 18 из них увеличение оказалось выше среднего по стране.

Выздоровело за неделю 30 459 человек, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Общий уровень заболеваемости в стране также снизился: показатель составил 15,15 случаев на 100 тысяч населения, что на 18,8% ниже, чем неделей ранее. Тем не менее, в 14 субъектах России, включая 6 регионов с сильным ростом, заболеваемость продолжила увеличиваться. За неделю зафиксировано 56 летальных исходов от COVID-19.

В Омской области с 23 по 29 декабря было выявлено 212 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 15 человек, один пациент скончался. Для сравнения, неделей ранее, с 16 по 22 декабря, в регионе было зарегистрировано 269 случаев COVID-19, при таком же числе госпитализированных и одном умершем.

Напомним, что 27 декабря 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал новое распоряжение, продлевающее режим повышенной готовности в регионе до 28 февраля 2025 года. Это решение связано с продолжающейся угрозой распространения коронавируса и необходимостью сохранить меры предосторожности для защиты здоровья населения.

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#Диана Рязанцева#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Заболеваемость#Госпитализации
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