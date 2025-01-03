Компания из Абакана разработает проект нового омского кладбища недалеко от Морозовки

Posted 3 января, 11:43
Published 3 января, 11:43
Modified 3 января, 12:38
Updated 3 января, 12:38
В Омске начнется проектирование нового кладбища, которое расположится рядом с существующим Юго-Восточным кладбищем, недалеко от села Морозовка в Омском районе. Работы по разработке проектной документации и проведению необходимых изыскательских исследований будут выполнены компанией «Меклен» из Абакана, которая выиграла аукцион. Компания предложила цену контракта на уровне 4,9 млн рублей, что на 300 тысяч меньше стартовой суммы.
Согласно условиям контракта, работы по проектированию начнутся в течение трех рабочих дней после его заключения. Ожидается, что государственная экспертиза проектной документации завершится до 26 августа 2025 года. После этого к 29 августа проектная документация, успешно прошедшая экспертизу, будет передана муниципальному заказчику.
Напомним, заявку на проектирование опубликовали 23 декабря 2024 года. Тогда департамент строительства был готов заплатить свыше 5,2 миллиона рублей.