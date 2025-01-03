Компания из Абакана разработает проект нового омского кладбища недалеко от Морозовки

В Омске начнется проектирование нового кладбища, которое расположится рядом с существующим Юго-Восточным кладбищем, недалеко от села Морозовка в Омском районе. Работы по разработке проектной документации и проведению необходимых изыскательских исследований будут выполнены компанией «Меклен» из Абакана, которая выиграла аукцион. Компания предложила цену контракта на уровне 4,9 млн рублей, что на 300 тысяч меньше стартовой суммы.