Больше не долгострои: в Омске решена проблема сотен обманутых дольщиков

Строительство планировали завершить до конца 2023 года. По данным на май 2023 года, объект был готов на 90%. В доме 245 дольщиков, завершением проекта занимался региональный фонд. А уже в октябре 2023 года следственный комитет взял под контроль проверку дела дольщиков, не получивших квартиры.