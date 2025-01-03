Больше не долгострои: в Омске решена проблема сотен обманутых дольщиков

Posted 3 января, 10:08
Published 3 января, 10:08
Modified 3 января, 12:40
Updated 3 января, 12:40
Минстрой Омской области сообщает, что 506 омичей, долгое время ожидавших свои квартиры, наконец-то получили жилье или компенсацию. Семь многоквартирных домов были исключены из Единого реестра проблемных объектов.
«Дольщики получили жилье либо денежную компенсацию от инвесторов, либо выплату из областного бюджета, либо квартиры, построенные в рамках масштабных инвестиционных проектов», — уточняет минстрой.
Строительство планировали завершить до конца 2023 года. По данным на май 2023 года, объект был готов на 90%. В доме 245 дольщиков, завершением проекта занимался региональный фонд. А уже в октябре 2023 года следственный комитет взял под контроль проверку дела дольщиков, не получивших квартиры.
Застройщик обанкротился в 2009 году, работы на объекте были остановлены. Квартир ожидали 52 человека. В декабре 2023 года в минстрое сообщили, что дом введут в эксплуатацию.
В марте 2023 года стало известно, что на проблемном долгострое возобновилось строительство. Квартир ожидали 138 дольщиков. В октябре того года строительство взял на себя подрядчик ООО ГК «ЭнергоСистемы».
Строительство началось еще в 2010-х годах. На 2023 год готовность дома составляла всего 13%. Тогда девятиэтажку выставили на торги, и проектом занялся новый инвестор.
В феврале 2024 года девятиэтажный дом прошел экспертизу. Всего в микрорайоне планировалось построить 15–16 домов, но проект столкнулся с задержками.
Напомним, ранее Город55 подробно писал топ обещанных за 2024 год строек в Омске.