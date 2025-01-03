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Posted 3 января, 10:08

Published 3 января, 10:08

Modified 3 января, 12:40

Updated 3 января, 12:40

В Омске восстановили права 506 обманутых дольщиков

Больше не долгострои: в Омске решена проблема сотен обманутых дольщиков

3 января 2025, 10:08
Фото: 1MI.

В Омске восстановили права 506 обманутых дольщиков

Омичи получили ключи от своих новых квартир или компенсацию.

Минстрой Омской области сообщает, что 506 омичей, долгое время ожидавших свои квартиры, наконец-то получили жилье или компенсацию. Семь многоквартирных домов были исключены из Единого реестра проблемных объектов.

«Дольщики получили жилье либо денежную компенсацию от инвесторов, либо выплату из областного бюджета, либо квартиры, построенные в рамках масштабных инвестиционных проектов», — уточняет минстрой.

Завершили за счет Фонда развития территорий:

  • На улице Кирова:

Строительство планировали завершить до конца 2023 года. По данным на май 2023 года, объект был готов на 90%. В доме 245 дольщиков, завершением проекта занимался региональный фонд. А уже в октябре 2023 года следственный комитет взял под контроль проверку дела дольщиков, не получивших квартиры.

  • Долгострой на 11-й Ремесленной:

Застройщик обанкротился в 2009 году, работы на объекте были остановлены. Квартир ожидали 52 человека. В декабре 2023 года в минстрое сообщили, что дом введут в эксплуатацию.

  • Дом на Королева:

В марте 2023 года стало известно, что на проблемном долгострое возобновилось строительство. Квартир ожидали 138 дольщиков. В октябре того года строительство взял на себя подрядчик ООО ГК «ЭнергоСистемы».

Инвесторы намерены достроить дома в микрорайонах:

  • Микрорайон «Врубелево»:

Строительство началось еще в 2010-х годах. На 2023 год готовность дома составляла всего 13%. Тогда девятиэтажку выставили на торги, и проектом занялся новый инвестор.

  • Микрорайон «Сады Наука»:

В феврале 2024 года девятиэтажный дом прошел экспертизу. Всего в микрорайоне планировалось построить 15–16 домов, но проект столкнулся с задержками.

Напомним, ранее Город55 подробно писал топ обещанных за 2024 год строек в Омске.

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#Диана Рязанцева#Недвижимость#Омск#Строительство#Минстрой#Долгострой#Квартиры#Дольщики#Компенсация
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