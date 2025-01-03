Критический вес и сильные боли: хирурги БСМП №1 решили судьбу омички с болезнью Крона

В 2024 году в БСМП №1 было выполнено около 40 таких операций, включая вмешательства на поджелудочной железе, печени, пищеводе и кишечнике. Однако важно понимать, что такие операции не приводят к полному излечению, а устраняют только осложнения. После хирургического вмешательства пациентам необходимо продолжить лечение у гастроэнтеролога, которое включает консервативную терапию, в том числе иммуносупрессивную, если это необходимо.