Критический вес и сильные боли: хирурги БСМП №1 решили судьбу омички с болезнью Крона

Posted 3 января, 11:03
Published 3 января, 11:03
Modified 3 января, 12:49
Updated 3 января, 12:49
Пресс-служба минздрава Омской области сообщает, что у молодой пациентки была диагностирована болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, которое поражает все слои стенки органа. Эта болезнь чаще всего начинается в подвздошной кишке, а затем распространяется на другие отделы кишечника. Среди симптомов — сильные боли в животе, диарея, кровотечения, а также общее ухудшение состояния: лихорадка, потеря веса и проблемы с суставами. Операцию провели хирурги БСМП №1.
Женщина лечилась гормональными препаратами у терапевтов, но не получила должного улучшения. В последние месяцы она страдала от хронической кишечной непроходимости, при которой каждый прием пищи сопровождался рвотой и тошнотой, а вес упал до критических 38-40 кг.
Операция при болезни Крона заключается в удалении поврежденных участков кишечника. Это сложная и высокотехнологичная процедура, которая требует от хирургов мастерства. Иногда приходится выполнять несколько операций на разных участках кишечника одновременно. Также сложность представляет восстановление кишечника после удаления части его фрагментов, поскольку стенки кишечника изменены из-за непроходимости.
В 2024 году в БСМП №1 было выполнено около 40 таких операций, включая вмешательства на поджелудочной железе, печени, пищеводе и кишечнике. Однако важно понимать, что такие операции не приводят к полному излечению, а устраняют только осложнения. После хирургического вмешательства пациентам необходимо продолжить лечение у гастроэнтеролога, которое включает консервативную терапию, в том числе иммуносупрессивную, если это необходимо.
«Наша пациентка весь последний год лечилась гормональными препаратами у терапевтов по месту жительства без эффекта, страдала сильными болями, причиной которых была хроническая тонкокишечная непроходимость. Последнее время у женщины каждый приём пищи сопровождался тошнотой и рвотой», — сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП №1, доктор медицинских наук Александр Пропп.
Врач-хирург отметил, что диагноз болезни Крона должен быть подтвержден с помощью гистологического анализа, который проводится во время операции.
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