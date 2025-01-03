Авария на омской трассе Сыропятское-Калачинск: пострадали водители и пассажиры

По предварительной информации, инцидент произошел на автодороге Сыропятское-Калачинск. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1953 года рождения, двигаясь по трассе, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Лада Ларгус, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения. В этот момент, пытаясь избежать столкновения, водитель автомобиля Kia K5, женщина 1985 года рождения, наехала на световую опору.