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Posted 3 января, 12:17

Published 3 января, 12:17

Modified 3 января, 12:36

Updated 3 января, 12:36

В Омской области произошла авария с тремя автомобилями

Авария на омской трассе Сыропятское-Калачинск: пострадали водители и пассажиры

3 января 2025, 12:17
Фото: Госавтоинспекция Омской области.

В Омской области произошла авария с тремя автомобилями

Среди пострадавших есть подросток.

Сегодня, 3 января, в 13:50 в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступило сообщение о дорожной аварии с пострадавшими.

По предварительной информации, инцидент произошел на автодороге Сыропятское-Калачинск. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1953 года рождения, двигаясь по трассе, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Лада Ларгус, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения. В этот момент, пытаясь избежать столкновения, водитель автомобиля Kia K5, женщина 1985 года рождения, наехала на световую опору.

Сообщение о ДТП поступило в 13:50
Сообщение о ДТП поступило в 13:50. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В результате аварии пострадали водитель Chevrolet Niva и два его пассажира — женщины 1974 и 1996 годов рождения, а также пассажир автомобиля Kia K5 — 17-летний парень. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

Напомним, ранее Город55 писал, что с 30 декабря по 2 января в Омске и области бригады скорой помощи выезжали 12 раз на места ДТП, в которых пострадали 24 человека.

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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Пострадавшие#Кормиловский район#Медицинская помощь#Дорожная авария
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