Авария на омской трассе Сыропятское-Калачинск: пострадали водители и пассажиры

Posted 3 января, 12:17
Published 3 января, 12:17
Modified 3 января, 12:36
Updated 3 января, 12:36
Сегодня, 3 января, в 13:50 в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступило сообщение о дорожной аварии с пострадавшими.
По предварительной информации, инцидент произошел на автодороге Сыропятское-Калачинск. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1953 года рождения, двигаясь по трассе, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Лада Ларгус, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения. В этот момент, пытаясь избежать столкновения, водитель автомобиля Kia K5, женщина 1985 года рождения, наехала на световую опору.
В результате аварии пострадали водитель Chevrolet Niva и два его пассажира — женщины 1974 и 1996 годов рождения, а также пассажир автомобиля Kia K5 — 17-летний парень. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
Напомним, ранее Город55 писал, что с 30 декабря по 2 января в Омске и области бригады скорой помощи выезжали 12 раз на места ДТП, в которых пострадали 24 человека.