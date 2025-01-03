12 ДТП и 2 погибших: как пострадавшим омичам в праздничные дни помогали скорые

С 30 декабря по 2 января в Омске и области бригады скорой помощи выезжали 12 раз на места ДТП, в которых пострадали 24 человека. Из них 8 человек до сих пор остаются под наблюдением врачей, двое погибли. Медики также выезжали 23 раза на пожары, где пострадали два человека, но госпитализация не потребовалась. Два человека обратились за помощью из-за неосторожного обращения с пиротехникой, они получили необходимое лечение на месте. Об этом сообщили Городу55 в региональном минздраве.