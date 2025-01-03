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Posted 3 января, 05:37

Published 3 января, 05:37

Modified 3 января, 05:47

Updated 3 января, 05:47

В новогодние выходные омские бригады скорой помощи выезжали 12 раз на места ДТП

12 ДТП и 2 погибших: как пострадавшим омичам в праздничные дни помогали скорые

3 января 2025, 05:37
Фото: 1MI.

В новогодние выходные омские бригады скорой помощи выезжали 12 раз на места ДТП

Вся медицинская служба региона работает в штатном режиме, оперативно реагируя на происшествия.

С 30 декабря по 2 января в Омске и области бригады скорой помощи выезжали 12 раз на места ДТП, в которых пострадали 24 человека. Из них 8 человек до сих пор остаются под наблюдением врачей, двое погибли. Медики также выезжали 23 раза на пожары, где пострадали два человека, но госпитализация не потребовалась. Два человека обратились за помощью из-за неосторожного обращения с пиротехникой, они получили необходимое лечение на месте. Об этом сообщили Городу55 в региональном минздраве.

Кроме того, за этот период зарегистрировано 10 случаев переохлаждения и обморожений, все пострадавшие были госпитализированы. Один раз вылетала бригада Территориального центра медицины катастроф для оказания помощи жителю Тарского района. Мужчину в итоге доставили в Областную клиническую больницу.

Ранее, напомним, Город55 писал о трагедии на автодороге Омск-Муромцево-Седельниково, в которой погиб один человек.

В первый день нового года пьяный омич устроил смертельное ДТП
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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Пожары#Скорая помощь#Тарский район#Обморожение#Пиротехника#Переохлаждение
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