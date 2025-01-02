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Posted 2 января, 07:52

Published 2 января, 07:52

Modified 2 января, 07:54

Updated 2 января, 07:54

Ждем плюсовую температуру: прогноз погоды в Омской области на 3 января

Ждем плюсовую температуру: прогноз погоды в Омской области на 3 января

2 января 2025, 07:52
Фото: 1MI.
В пятницу воздух местами прогреется до +1 градуса.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 3 января, температура ночью составит -8…-13°, местами до -18°. Ожидается небольшой снег, местами изморозь. Ветер обещают западный, юго-западный 6-11 м/с.

Днем значительно потеплеет. Температура воздуха составит -4…+1°. Однако будет ветер — 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Ожидается мокрый снег, местами гололедные отложения. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Прогноз погоды
Прогноз погоды. Фото: Обь-Иртышское УГМС

В субботу, 4 января, ночью местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1…-6°, днем -3…+2°.

5 января ожидаются слабые осадки преимущественно в виде снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1…-6°, при прояснении до -12°, днем 0…-5°.

Ранее Город55 публиковал прогноз погоды на январские выходные.

Снежно и нестабильно: прогноз погоды в Омске с 1 по 8 января
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#Евгений Игишев#Погода#Снег#Омск#Омская область#Потепление#Погода омск#Мокрый снег#Температура воздуха
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