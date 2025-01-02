Ждем плюсовую температуру: прогноз погоды в Омской области на 3 января

Днем значительно потеплеет. Температура воздуха составит -4…+1°. Однако будет ветер — 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Ожидается мокрый снег, местами гололедные отложения. На дорогах гололедица, снежные заносы.