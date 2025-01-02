Ждем плюсовую температуру: прогноз погоды в Омской области на 3 января

Posted 2 января, 07:52
Published 2 января, 07:52
Modified 2 января, 07:54
Updated 2 января, 07:54
По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 3 января, температура ночью составит -8…-13°, местами до -18°. Ожидается небольшой снег, местами изморозь. Ветер обещают западный, юго-западный 6-11 м/с.
Днем значительно потеплеет. Температура воздуха составит -4…+1°. Однако будет ветер — 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Ожидается мокрый снег, местами гололедные отложения. На дорогах гололедица, снежные заносы.
В субботу, 4 января, ночью местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1…-6°, днем -3…+2°.
5 января ожидаются слабые осадки преимущественно в виде снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1…-6°, при прояснении до -12°, днем 0…-5°.
Ранее Город55 публиковал прогноз погоды на январские выходные.