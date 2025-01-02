В Омской области 1 января задержали 11 пьяных водителей

В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 пьяных водителей, сообщили в пресс-службе полиции. Всего в дежурные части за 1 января поступило 919 сообщений о преступлениях и происшествиях, возбуждено 18 уголовных дел. По подозрению в совершении преступлений задержали 14 человек.