В Омской области 1 января задержали 11 пьяных водителей

Posted 2 января, 04:36
Published 2 января, 04:36
Modified 2 января, 04:38
Updated 2 января, 04:38
В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 пьяных водителей, сообщили в пресс-службе полиции. Всего в дежурные части за 1 января поступило 919 сообщений о преступлениях и происшествиях, возбуждено 18 уголовных дел. По подозрению в совершении преступлений задержали 14 человек.
В ГАИ выписали 287 протоколов за нарушение правил дорожного движения. Всего омские полицейские за сутки пресекли 419 правонарушений.
Ранее Город55 сообщал, что на трассе в Омской области пьяный омич устроил смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет.