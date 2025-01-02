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Posted 2 января, 04:36

Published 2 января, 04:36

Modified 2 января, 04:38

Updated 2 января, 04:38

В Омской области 1 января задержали 11 пьяных водителей

В Омской области 1 января задержали 11 пьяных водителей

2 января 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Всего в первые сутки нового года в полицию поступило более 900 сообщений о происшествиях и преступлениях.

В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 пьяных водителей, сообщили в пресс-службе полиции. Всего в дежурные части за 1 января поступило 919 сообщений о преступлениях и происшествиях, возбуждено 18 уголовных дел. По подозрению в совершении преступлений задержали 14 человек.

В ГАИ выписали 287 протоколов за нарушение правил дорожного движения. Всего омские полицейские за сутки пресекли 419 правонарушений.

Ранее Город55 сообщал, что на трассе в Омской области пьяный омич устроил смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

В первый день нового года пьяный омич устроил смертельное ДТП
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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омская область#Пьяные водители#Правила дорожного движения#Уголовные дела#Административные правонарушения
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