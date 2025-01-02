В Омске из-за пиротехники загорелась теплица

Posted 2 января, 04:04
Published 2 января, 04:04
Modified 2 января, 04:06
Updated 2 января, 04:06
В Центральном округе Омска произошел пожар: загорелась теплица из поликарбоната. Об этом сегодня, 2 января, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил использования пиротехники. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место ЧП выезжали 12 спасателей и 2 машины.
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