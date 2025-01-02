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Posted 2 января, 04:04

Published 2 января, 04:04

Modified 2 января, 04:06

Updated 2 января, 04:06

Тушить пожар выехали 12 спасателей

В Омске из-за пиротехники загорелась теплица

2 января 2025, 04:04
Фото: 1MI. Тушить пожар выехали 12 спасателей
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений требований безопасности.

В Центральном округе Омска произошел пожар: загорелась теплица из поликарбоната. Об этом сегодня, 2 января, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил использования пиротехники. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место ЧП выезжали 12 спасателей и 2 машины.

Ранее Город55 рассказывал, что в новогоднюю ночь во дворах у Первомайского рынка салют пошел не по плану. Залпы фейерверка полетели в окна жилого дома.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#МЧС России#Центральный округ#Пиротехнические изделия
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