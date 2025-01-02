В канун Нового года в Омской области простились с военным, погибшим в СВО

Posted 2 января, 08:53
Published 2 января, 08:53
Modified 2 января, 08:55
Updated 2 января, 08:55
В Октябрьском сельском поселении Горьковского района 31 декабря простились с военнослужащим Виктором Клостером. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации поселения.
Виктор Клостер родился в Октябрьском в 1968 году и большую часть жизни провел в родном селе. 1 января ему должно было исполниться 57 лет.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Виктора Александровича.