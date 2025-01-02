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Posted 2 января, 08:53

Published 2 января, 08:53

Modified 2 января, 08:55

Updated 2 января, 08:55

В канун Нового года в Омской области простились с военным, погибшим в СВО

В канун Нового года в Омской области простились с военным, погибшим в СВО

2 января 2025, 08:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция
Похороны прошли в селе Октябрьское Горьковского района.

В Октябрьском сельском поселении Горьковского района 31 декабря простились с военнослужащим Виктором Клостером. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации поселения.

Виктор Клостер родился в Октябрьском в 1968 году и большую часть жизни провел в родном селе. 1 января ему должно было исполниться 57 лет.

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#Евгений Игишев#Общество#Украина#Память#Погибший#Специальная военная операция#Октябрьское
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