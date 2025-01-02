В 2024 году в Омской области сгорело больше двухсот автомобилей

Posted 2 января, 09:33
Published 2 января, 09:33
Modified 2 января, 15:37
Updated 2 января, 15:37
В МЧС Омской области сообщили, что в 2024 году в регионе сгорели 228 автомобилей. Почти 80% возгораний транспорта произошло из-за нарушения правил эксплуатации.
Спасатели напомнили о необходимости вовремя проходить техническое обслуживание. Также нужно иметь огнетушитель в машине и не пользоваться самодельными устройства для прогрева автомобиля.
По статистике, в зимний период автомобили горят чаще, чем летом. Как защитить личный транспорт от огня, рассказали в материале: