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Posted 2 января, 09:33

Published 2 января, 09:33

Modified 2 января, 15:37

Updated 2 января, 15:37

В 2024 году в Омской области сгорело больше двухсот автомобилей

В 2024 году в Омской области сгорело больше двухсот автомобилей

2 января 2025, 09:33
Фото: 1MI.
Подавляющее большинство возгораний произошло из-за нарушений правил эксплуатации.

В МЧС Омской области сообщили, что в 2024 году в регионе сгорели 228 автомобилей. Почти 80% возгораний транспорта произошло из-за нарушения правил эксплуатации.

Спасатели напомнили о необходимости вовремя проходить техническое обслуживание. Также нужно иметь огнетушитель в машине и не пользоваться самодельными устройства для прогрева автомобиля.

По статистике, в зимний период автомобили горят чаще, чем летом. Как защитить личный транспорт от огня, рассказали в материале:

Одна искра — и пожар: почему зимой автомобили чаще горят, чем летом
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Автомобили#МЧС России#Техническое состояние
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