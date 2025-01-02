Президент Казахстана поздравил с Новым годом жителей страны

Глава государства отметил, что в 2024 году Казахстан предпринял значительные шаги в рамках нового экономического курса. В числе первых успехов реформ он выделил прогресс в промышленности, достижения в аграрном секторе и улучшение условий для инвестиций. Кроме того, Токаев подчеркнул рост средней продолжительности жизни казахстанцев до 75 лет, а также введение в эксплуатацию новых школ и социальных учреждений, пишет regnum.ru.