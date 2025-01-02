Президент Казахстана поздравил с Новым годом жителей страны

Posted 2 января, 10:52
Published 2 января, 10:52
Modified 2 января, 10:52
Updated 2 января, 10:52
Глава государства отметил, что в 2024 году Казахстан предпринял значительные шаги в рамках нового экономического курса. В числе первых успехов реформ он выделил прогресс в промышленности, достижения в аграрном секторе и улучшение условий для инвестиций. Кроме того, Токаев подчеркнул рост средней продолжительности жизни казахстанцев до 75 лет, а также введение в эксплуатацию новых школ и социальных учреждений, пишет regnum.ru.
Президент напомнил о результатах референдума, на котором было принято ключевое решение, определяющее будущее страны. Он акцентировал, что большинство граждан поддержало инициативу по строительству атомной электростанции.
В своем выступлении Токаев упомянул важные международные саммиты, прошедшие в Астане в 2024 году, а также Всемирные игры кочевников, которые привлекли тысячи участников и гостей из разных стран.
Токаев отметил, что благодаря успехам казахстанских атлетов национальный флаг страны развевался на Олимпийских и Паралимпийских состязаниях. Он также подчеркнул, что и школьники добились значительных достижений, завоевав множество наград на международных интеллектуальных олимпиадах.
Президент заверил, что все системные реформы будут продолжены.
«Я как президент приложу все усилия, чтобы предстоящий год стал ещё более плодотворным», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, он обозначил ключевые направления развития страны на 2025 год, назвав в качестве приоритетных сфер экономику, технологии и сельское хозяйство. Токаев также подчеркнул, что особое внимание будет уделено совершенствованию образования, здравоохранения, науки и культуры.
Касым-Жомарт Токаев объявил, что в честь заслуг трудящихся следующий год будет посвящен рабочим профессиям. Он отметил, что ключевой акцент будет сделан на популяризации в обществе таких принципов, как любовь к Родине, усердие в труде и и профессионализм.