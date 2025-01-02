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Posted 2 января, 07:07

Published 2 января, 07:07

Modified 2 января, 07:09

Updated 2 января, 07:09

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пожар в частном секторе. В Омске на Ремесленных загорелась баня

2 января 2025, 07:07
Фото: МЧС Омской области. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В Омске на Ремесленных произошел пожар в частном секторе

На место ЧП выехали 11 спасателей и 3 единицы техники.

Накануне, 1 января, в Омске на улице 4-я Ремесленная загорелась баня, сообщили в региональном МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место выехали 11 спасателей и 3 машины. В 17:43 открытое горение ликвидировали. Экспертам предстоит выяснить причину пожара.

Ранее Город55 рассказывал, что из-за неправильного обращения с пиротехникой в Омске загорелась теплица.

В Омске из-за пиротехники загорелась теплица
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Частный сектор#Возгорание#МЧС России
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