Пожар в частном секторе. В Омске на Ремесленных загорелась баня

Posted 2 января, 07:07
Published 2 января, 07:07
Modified 2 января, 07:09
Updated 2 января, 07:09
Накануне, 1 января, в Омске на улице 4-я Ремесленная загорелась баня, сообщили в региональном МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место выехали 11 спасателей и 3 машины. В 17:43 открытое горение ликвидировали. Экспертам предстоит выяснить причину пожара.
Ранее Город55 рассказывал, что из-за неправильного обращения с пиротехникой в Омске загорелась теплица.