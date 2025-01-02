По мнению Илана Шора, в 2025 году начнется воссоединение постсоветских стран

Posted 2 января, 12:50
Published 2 января, 12:50
Modified 2 января, 12:58
Updated 2 января, 12:58
В своём Telegram-канале Шор пожелал гражданам стран бывшего СССР, чтобы их государства вновь стали единым экономическим и политическим пространством. Он выступил за то, чтобы постсоветские страны придерживались единой политики безопасности и были так же сильны, как когда-то. Тогда остальной мир будет знать, что эти страны трогать нельзя. Политик выразил уверенность в том, что новый 2025 год станет годом, когда начнется настоящее воссоединение постсоветских стран на деле, а не на словах. Об этом сообщают «Известия».
Председатель блока «Победа» отметил, что страны Запада проводят политику разъединения бывших стран СССР. Это делает жизнь простых граждан этих государств хуже: не строятся новые дороги и школы, не платятся пенсии, отсутствует работа и жизненные перспективы. В качестве примера он привел Молдову, в которой газ и электричество в последнее время становятся роскошью.
В своем Telegram-канале политик отметил, что Молдова находится в тяжелом положении. Запад «ворует» выборы, свободу слова и демократию. Это делается для того, чтобы страна не могла жить хорошо и не была частью единого советского прошлого. При этом политик напомнил, что без прошлого не бывает будущего. Со своей стороны он пообещал сделать всё возможное, чтобы объединение постсоветских стран состоялось.
Илан Шор — молдавский бизнесмен и политик, основатель оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 годы был примаром муниципия Оргеев, а после — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году был вынужден уехать из страны, так как действующие власти начали в отношении него политизированное уголовное преследование. В эмиграции продолжает помогать жителям Молдовы, реализует социальные и благотворительные проекты. Является членом попечительского Совета АНО «Евразия».