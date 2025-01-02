По мнению Илана Шора, в 2025 году начнется воссоединение постсоветских стран

В своём Telegram-канале Шор пожелал гражданам стран бывшего СССР, чтобы их государства вновь стали единым экономическим и политическим пространством. Он выступил за то, чтобы постсоветские страны придерживались единой политики безопасности и были так же сильны, как когда-то. Тогда остальной мир будет знать, что эти страны трогать нельзя. Политик выразил уверенность в том, что новый 2025 год станет годом, когда начнется настоящее воссоединение постсоветских стран на деле, а не на словах. Об этом сообщают «Известия».