«Не гоняйте». Зампред омского правительства рассказал о нечищенных дорогах

Posted 2 января, 10:59
Published 2 января, 10:59
Modified 2 января, 14:13
Updated 2 января, 14:13
Первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков сегодня, 2 января, в своем телеграм-канале обратил внимание на нечищенные дороги в городе.
«Дороги совсем не чищены. Тормозной путь определяется на глазок, этому снайперу немного не повезло. Не гоняйте», — написал Ушаков и приложил фотографии.
В администрации Омска при этом сообщили, что дорожники работают по графику, в соответствии с погодой. Сегодня на очистку улиц вышли 116 единиц техники. Еще 57 рабочих убирают снег вручную на пешеходных тротуарах.
Отметим, что завтра, 3 января, в Омской области также ожидается снежная погода.