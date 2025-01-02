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Posted 2 января, 10:59

Published 2 января, 10:59

Modified 2 января, 14:13

Updated 2 января, 14:13

«Не гоняйте». Зампред омского правительства рассказал о нечищенных дорогах

«Не гоняйте». Зампред омского правительства рассказал о нечищенных дорогах

2 января 2025, 10:59
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Ушакова.
Дмитрий Ушаков обратил внимание на нечищенную улицу Жукова. В администрации Омска при этом сообщили, что дорожные службы работают по графику.

Первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков сегодня, 2 января, в своем телеграм-канале обратил внимание на нечищенные дороги в городе.

«Дороги совсем не чищены. Тормозной путь определяется на глазок, этому снайперу немного не повезло. Не гоняйте», — написал Ушаков и приложил фотографии.
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Ушакова

В администрации Омска при этом сообщили, что дорожники работают по графику, в соответствии с погодой. Сегодня на очистку улиц вышли 116 единиц техники. Еще 57 рабочих убирают снег вручную на пешеходных тротуарах.

Отметим, что завтра, 3 января, в Омской области также ожидается снежная погода.

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#Евгений Игишев#Дороги#Снег#Омск#Мэрия#Дмитрий Ушаков#Коммунальщики#Мокрый снег#Омские дороги
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