Как остаться стройным на новогодних праздниках. Советы тренеров

Posted 2 января, 04:59
Published 2 января, 04:59
Modified 2 января, 05:03
Updated 2 января, 05:03
Новогодние праздники — это встречи с родственниками и друзьями, возможность для отдыха и постоянных угощений. А еще в это время можно обзавестись полезными привычками и позаботиться о своем здоровье.
В 2024 году спрос на услуги тренеров вырос на 16%, сообщили Городу55 в компании «Авито Услуги». Самый большой скачок зафиксирован в Забайкальском крае: +145% за год. Предложение от тренеров по всей России за 2024 год увеличилось на 28%. Самый большой прирост в Приморском крае: +100%. Также в России растет спрос на персональные онлайн-тренировки. Популярность этой услуги выросла на 43% по сравнению с 2023 годом.
Для того, чтобы выработать привычку заниматься спортом, лучше всего начать с легких упражнений в новогодние праздники:
Еще немного полезных советов
Главное — получать удовольствие от активности и не забывать о балансе между отдыхом и движением. Хороших праздников!