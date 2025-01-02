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Posted 2 января, 04:59

Published 2 января, 04:59

Modified 2 января, 05:03

Updated 2 января, 05:03

Как остаться стройным на новогодних праздниках. Советы тренеров

Как остаться стройным на новогодних праздниках. Советы тренеров

2 января 2025, 04:59
Фото: 1MI.
Переедание, отсутствие активности и сбитый режим могут негативно сказаться на здоровье и фигуре. Собрали полезные советы тренеров.

Новогодние праздники — это встречи с родственниками и друзьями, возможность для отдыха и постоянных угощений. А еще в это время можно обзавестись полезными привычками и позаботиться о своем здоровье.

В 2024 году спрос на услуги тренеров вырос на 16%, сообщили Городу55 в компании «Авито Услуги». Самый большой скачок зафиксирован в Забайкальском крае: +145% за год. Предложение от тренеров по всей России за 2024 год увеличилось на 28%. Самый большой прирост в Приморском крае: +100%. Также в России растет спрос на персональные онлайн-тренировки. Популярность этой услуги выросла на 43% по сравнению с 2023 годом.

Для того, чтобы выработать привычку заниматься спортом, лучше всего начать с легких упражнений в новогодние праздники:

  • Утренняя разминка: 5 минут легкой зарядки после пробуждения. Это могут быть наклоны, повороты туловища, махи руками и ногами.
  • Приседания с собственным весом: делайте 2-3 подхода по 15-20 повторений. Можно добавить бутылки с водой в качестве утяжелителей.
  • Планка: статическое удержание планки (на локтях или прямых руках) по 30-60 секунд в 2-3 подходах.
  • Скручивания на пресс: лягте на пол, согните ноги в коленях, поднимайте корпус, не отрывая поясницу от пола. Делайте 15-20 повторений.
  • Кардио дома: прыжки на месте, «бег с коленями вверх» или шаги в сторону с хлопками. Это займет всего 5-7 минут.
  • Растяжка: завершите день легкой растяжкой, чтобы расслабить мышцы и улучшить гибкость.
Можно начинать с легких занятий в домашней обстановке
Можно начинать с легких занятий в домашней обстановке. Фото: Изображение Midjourney

Еще немного полезных советов

  • Не переедайте: наслаждайтесь вкусной едой, но старайтесь контролировать порции. В этом может помочь использование более маленьких тарелок.
  • Двигайтесь активно: прогулки на свежем воздухе, катание на коньках, игра в снежки или лыжи отлично сжигают калории.
  • Перекусы с пользой: если в перерывах между приемами пищи захотелось вкусненького, то вместо конфет или остатков салата отдайте предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, белком и полезными жирами. Это могут быть, например, творог, орехи (горсть в день), овощи, несладкие фрукты и злаки.
  • Пейте воду: зачастую жажду легко спутать с голодом. Не забывайте пить достаточное количество воды, а также выпивать стакан перед едой.
  • Не забывайте про сон: недостаток сна влияет на аппетит и уровень энергии. Ложитесь спать вовремя, даже в праздники. Кроме того, это поможет легче войти в рабочий режим.
  • Бытовые нагрузки: праздники — не повод отложить все бытовые дела. Например, уборка даст не меньше нагрузки на тело, чем легкая тренировка.
  • Детские забавы. Если у вас есть дети, то новогодние праздники — лучшее время, чтобы построить снежную крепость, слепить снеговика или просто активно провести время всей семьей.

Главное — получать удовольствие от активности и не забывать о балансе между отдыхом и движением. Хороших праздников!

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#Евгений Игишев#Спорт#Здоровье#Омск#Дети#Питание#Новогодние праздники#Физическая активность
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