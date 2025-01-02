Как остаться стройным на новогодних праздниках. Советы тренеров

В 2024 году спрос на услуги тренеров вырос на 16%, сообщили Городу55 в компании «Авито Услуги». Самый большой скачок зафиксирован в Забайкальском крае: +145% за год. Предложение от тренеров по всей России за 2024 год увеличилось на 28%. Самый большой прирост в Приморском крае: +100%. Также в России растет спрос на персональные онлайн-тренировки. Популярность этой услуги выросла на 43% по сравнению с 2023 годом.