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Posted 2 января, 14:52

Published 2 января, 14:52

Modified 2 января, 14:54

Updated 2 января, 14:54

Двое омичей на снегоходе влетели в дерево, водитель погиб

Двое омичей на снегоходе влетели в дерево, водитель погиб

2 января 2025, 14:52
Фото: Тг-канал омской полиции.
Трагедия произошла поздно вечером в Марьяновском районе. Пассажира снегохода отвезли в больницу.

Накануне, 1 января, в 23 часа 40 минут в полицию поступило сообщение о смертельном ДТП в Марьяновском районе.

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем снегохода ехал по проселочной дороге в районе трассы «Омск-Новосибирск». Водитель не справился с управлением и влетел в дерево.

В результате аварии водитель скончался на месте, а 34-летнего пассажира отвезли в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Водитель#Проверка#Снегоход#Марьяновский район#Пассажир#Медицинское учреждение
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