Двое омичей на снегоходе влетели в дерево, водитель погиб

Posted 2 января, 14:52
Published 2 января, 14:52
Modified 2 января, 14:54
Updated 2 января, 14:54
Накануне, 1 января, в 23 часа 40 минут в полицию поступило сообщение о смертельном ДТП в Марьяновском районе.
По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем снегохода ехал по проселочной дороге в районе трассы «Омск-Новосибирск». Водитель не справился с управлением и влетел в дерево.
В результате аварии водитель скончался на месте, а 34-летнего пассажира отвезли в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.