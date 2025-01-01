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Posted 1 января, 10:02

Published 1 января, 10:02

Modified 1 января, 10:20

Updated 1 января, 10:20

В Омске умер выдающийся музыкант и педагог Шебалинки

В Омске умер выдающийся музыкант и педагог Шебалинки

1 января 2025, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
Ему было всего 50 лет.

В конце 2024 года стало известно о смерти завуча и преподавателя, концертмейстера омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина Вячеслава Васильева. Информация об этом появилась 29 декабря в соцсетях заведения. Ему было 50 лет.

«Он успел сделать в жизни главное — стать настоящим Музыкантом… О Васильеве говорили: „Пианист от Бога“, „Талант“, „Мастер импровизации“… О его профессионализме знали не только в Омске, но и далеко за его пределами… Ему даже предлагали остаться в Штатах, но он придерживался мнения, что „где родился, там и пригодился“», — сообщается в группе училища в соцсети «ВКонтакте».

Прощание состоится 2 января в 13:00 в храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона (Перелета, 7Б).

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Васильева.

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#Ольга Скворцова#Общество#Музыка#Омск#Смерть#Прощание#Вячеслав Васильев#Город55
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