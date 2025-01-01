В Омске умер выдающийся музыкант и педагог Шебалинки

Posted 1 января, 10:02
Published 1 января, 10:02
Modified 1 января, 10:20
Updated 1 января, 10:20
В конце 2024 года стало известно о смерти завуча и преподавателя, концертмейстера омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина Вячеслава Васильева. Информация об этом появилась 29 декабря в соцсетях заведения. Ему было 50 лет.
«Он успел сделать в жизни главное — стать настоящим Музыкантом… О Васильеве говорили: „Пианист от Бога“, „Талант“, „Мастер импровизации“… О его профессионализме знали не только в Омске, но и далеко за его пределами… Ему даже предлагали остаться в Штатах, но он придерживался мнения, что „где родился, там и пригодился“», — сообщается в группе училища в соцсети «ВКонтакте».
Прощание состоится 2 января в 13:00 в храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона (Перелета, 7Б).
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Васильева.