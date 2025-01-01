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Posted 1 января, 05:10

Published 1 января, 05:10

Modified 1 января, 05:30

Updated 1 января, 05:30

В новогоднюю ночь на свет появились пятеро новорожденных омичей

В новогоднюю ночь на свет появились пятеро новорожденных омичей

1 января 2025, 05:10
Фото: 1MI.
Начинаем Новый год с такой радостной вести.

В первый день 2025 года, 1 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале радостную новость. В новогоднюю ночь в регионе родилось пятеро малышей — две девочки и три мальчика.

«Начинаем год с отличных новостей! Ночью у нас в Омской области родилось пятеро малышей. Это двое девочек и трое мальчиков. Деткам и родителям желаю счастья и здоровья!», — написал Хоценко и поздравил горожан с наступившим Новым годом.

Как назвали новорожденных, раскрывать не стали. А мы напоминаем, что накануне на сайте ЗАГСа опубликовали списки самых редких и самых популярных имен, которые жители Омской области выбирали для своих детей.

Девочка с красивым и необычным именем родилась в Омской области
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Дети#Новости#ЗАГС#Имена#Виталий Хоценко#Новорожденные#Новый год 2025
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