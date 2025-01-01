В новогоднюю ночь на свет появились пятеро новорожденных омичей

Posted 1 января, 05:10
Published 1 января, 05:10
Modified 1 января, 05:30
Updated 1 января, 05:30
В первый день 2025 года, 1 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале радостную новость. В новогоднюю ночь в регионе родилось пятеро малышей — две девочки и три мальчика.
«Начинаем год с отличных новостей! Ночью у нас в Омской области родилось пятеро малышей. Это двое девочек и трое мальчиков. Деткам и родителям желаю счастья и здоровья!», — написал Хоценко и поздравил горожан с наступившим Новым годом.
Как назвали новорожденных, раскрывать не стали. А мы напоминаем, что накануне на сайте ЗАГСа опубликовали списки самых редких и самых популярных имен, которые жители Омской области выбирали для своих детей.