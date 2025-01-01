Стало известно, когда омичам выгоднее брать отпуск в 2025 году

Posted 1 января, 12:29
Published 1 января, 12:29
Modified 1 января, 12:31
Updated 1 января, 12:31
Аналитики «Авито» рассказали Городу55, что при планировании отпуска сотрудникам, работающим по графику 5/2, стоит учитывать, что размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше таких дней, тем выше стоимость одного рабочего дня, и тем выгоднее брать отпуск.
Как рассказали эксперты, выгоднее рассматривать месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2025 году такими станут: апрель (22 рабочих дня), июль (23 рабочих дня), сентябрь (22 рабочих дня), октябрь (23 рабочих дня) и декабрь (22 рабочих дня).
«Сотрудник с зарплатой 80 000 рублей „на руки“ может получить за двухнедельный отпуск с 1 по 14 октября около 38 220 рублей отпускных. При этом его зарплата за оставшиеся рабочие дни месяца составит 45 218 рублей, а общая сумма выплат за октябрь достигнет 83 438 рублей, что на 3 438 рублей больше обычного дохода. Для сравнения, если взять двухнедельный отпуск в июне, где всего 19 рабочих дней, то отпускные останутся на уровне 38 220 рублей, но зарплата за месяц уменьшится до 40 000 рублей, а итоговая сумма выплат составит 78 220 рублей, что на 1 780 рублей меньше привычного дохода», — сообщили в «Авито».
Кроме того, по их информации, в 2025 году можно продлить отпуск, добавив несколько отпускных дней к праздничным выходным. Например, если уйти на отдых с 5 по 7 мая, то можно отдохнуть 11 дней с 1 по 11 мая. В июне, взяв выходные 9, 10 и 11 числа, можно отдыхать неделю подряд — с 9 по 15 июня. В ноябре, добавив отпускные дни 5, 6 и 7 числа, получится провести 8 дней подряд вне работы — со 2 по 7 ноября.