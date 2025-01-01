Стало известно, когда омичам выгоднее брать отпуск в 2025 году

Кроме того, по их информации, в 2025 году можно продлить отпуск, добавив несколько отпускных дней к праздничным выходным. Например, если уйти на отдых с 5 по 7 мая, то можно отдохнуть 11 дней с 1 по 11 мая. В июне, взяв выходные 9, 10 и 11 числа, можно отдыхать неделю подряд — с 9 по 15 июня. В ноябре, добавив отпускные дни 5, 6 и 7 числа, получится провести 8 дней подряд вне работы — со 2 по 7 ноября.