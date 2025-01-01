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Posted 1 января, 13:19

Published 1 января, 13:19

Modified 1 января, 13:21

Updated 1 января, 13:21

Солнце набирает силу: календарь магнитных бурь в январе

Солнце набирает силу: календарь магнитных бурь в январе

1 января 2025, 13:19
Фото: 1MI.
Ученые представили прогноз геомагнитной обстановки на ближайший месяц.

Январь готовит несколько несложных, но все же ощутимых испытаний для метеозависимых. В первый месяц нового года готовьтесь к четырем пикам геомагнитной активности.

По предварительным данным ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в январе метеозависимых ожидает 4 дня, когда магнитосфера будет возмущенной.

Уровень магнитных бурь оценивается по 10-балльной шкале: слабые штормы классифицируют до пяти баллов, а те, что превышают этот уровень, получают классы от G1 до G5

Ученые предупреждают, что 10 и 16 января магнитосфера будет в возбужденном состоянии. А в конце месяца, с 26 по 28 января, на нас обрушится магнитная буря. Она достигнет уровня G1 (слабая).

Магнитные бури в январе 2025
Магнитные бури в январе 2025. Фото: Лабораториия солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Медики советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.

Ранее Город55 писал, как появляются магнитные бури, чем они опасны и как влияют на здоровье людей. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Магнитные бури#Метеозависимость#Январь#Лаборатория солнечной астрономии#Геомагнитная обстановка
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