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Posted 1 января, 07:00

Published 1 января, 07:00

Modified 1 января, 07:00

Updated 1 января, 07:00

Омичи рассказали, каких перемен ждут в новом году

Ремонт моста, мир в стране, Кубок Гагарина у «Авангарда». Что ждут омичи от 2025-го

1 января 2025, 07:00
Фото: Изображение Midjourney. Омичи рассказали, каких перемен ждут в новом году
Город55 собрал пожелания жителей региона на ближайшие 12 месяцев.

Новый год полноценно вступил в свои права. Впереди нас ждут 12 месяцев, которые могут быть наполнены радостными событиями, впечатлениями, интересными делами и проектами. А Город55 решил узнать у омичей, что они ждут от 2025-го года. Об этом мы спросили наших подписчиков в паблике ВКонтакте.

«Жду улучшения ситуации в стране, чтоб наконец прекратились военные конфликты, чтоб люди направили свои силы в русло науки и межкультурных коммуникаций. В личной жизни я жду больше яркого и интересного, ведь у меня маленький ребенок, и я заново открываю мир вместе с ним, а это уникальный опыт, который принес мне год семьи», — поделилась Валерия.

Многие омичи высказались о благоустройстве. Так, жителей Левобережья волнует вопрос ремонта бульвара Архитекторов. Напомним, что срок окончания реконструкции перенесли на 2025 год.

«Денег жду от нового года. Хочу, чтобы открылся бульвар Архитекторов», — сообщил Денис.
«Жду, когда откроется бульвар Архитекторов. И еще, чтобы в Омске стал нормально ходить общественный транспорт. Чтобы стало больше автобусов, троллейбусов, не было давки в часы пик» — отметила Юлия.
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Напомним, что также в Омске сейчас полным ходом идет капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, больше известного в народе, как мост у Телецентра. Реконструкция периодически вызывает серьезные пробки.

«Мост ремонтируют, это хорошо. Но вот пробки невозможно просто. Ни на работу доехать нормально, ни с работы. Надеюсь, в следующем году отрегулируют светофоры, движение, и будем стоять поменьше», — поделился автомобилист Геннадий.
Фото: gorod55.ru
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Болельщики «Авангарда» ждут от «ястребов» побед. В команде поменялся главный тренер, руководство «перетрясло» состав.

«Конечно, успехами в этом сезоне команда порадовать не может. Очень нестабильно играют. Начали хорошо, а потом сдулись. Звягина жалко по-человечески, но видно, что он не тянет пока должность главного тренера. Посмотрим, что будет под руководством Ги Буше. Также жду возвращения на лед нашего Владимира Ткачева. Здоровья ему. Ну, и, конечно, хочется вновь увидеть Кубок Гагарина в Омске. Думаю, каждый болельщик мечтает об этом. Удачи нашим игрокам в новом году», — дал напутствие поклонник омского хоккея Евгений.
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Омичей также интересует экономическая ситуация в стране в наступившем году.

Фото: gorod55.ru

Некоторые читатели Города55 решили немного порассуждать о предстоящих 12 месяцах.

«Я надеюсь, что Новый год принесет разрешение всех накопившихся проблем, и каждый найдет в нем свое счастье! Желаю, чтобы для каждого 2025-й стал отправной точкой новых проектов, замыслов и идей, несущих как личностное развитие, так и пользу обществу в целом! Пусть каждый найдет свое счастье, свою любовь (если еще не нашел), свое дело!» — оптимистично пожелал омич Александр Валуйский.
Фото: gorod55.ru
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Ну, и, конечно, не обошлось без традиционных пожеланий.

«Всем омичам в новом году я желаю крепкого, сибирского, здоровья. Успехов в делах, исполнения желаний и мирного неба над головой. С наступающим Новым годом вас, земляки!» — поздравил Дмитрий Золтнер.
«Мира в стране. И порядка в образовании, медицине», — коротко пожелала Ольга Потапова.

2025-й год только начинается. Во многом, как он пройдет, зависит только от нас. А потому редакция Города55 желает своим читателям идти к намеченным целям, не останавливаться перед трудностями, жить в гармонии с собой и окружающими. Еще раз с наступившим!

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#Евгений Игишев#Общество#Здоровье#Образование#Омск#Общественный транспорт#Медицина#Бульвар Архитекторов#Пожелания
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