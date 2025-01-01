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Posted 1 января, 13:28

Published 1 января, 13:28

Modified 1 января, 13:30

Updated 1 января, 13:30

Омск 1 января: новогоднее чудо, реверсивное движение и развлечения на выходных

Омск 1 января: новогоднее чудо, реверсивное движение и развлечения на выходных

1 января 2025, 13:28
Фото: 1MI.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Хоценко сообщил, сколько детей родилось в Омской области в новогоднюю ночь

В первый день 2025 года, 1 января, глава региона Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале радостную новость. В новогоднюю ночь в регионе родилось пятеро малышей — две девочки и три мальчика. Но как назвали новорожденных, раскрывать не стали.

В новогоднюю ночь на свет появились пятеро новорожденных омичей
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Новость №2. Стало известно, как будет работать реверсивное движение на мосту у Телецентра

Его запустят до 9 января, сообщил в телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Вернее, будет оно не совсем реверсивным, а, как просит его называть глава города, «движением с использованием полосы переменного направления» — в нашем случае средней полосы.

С каждой стороны дороги на мосту будет организовано по два светофора. На том, что будет висеть над крайней правой полосой в каждом направлении, всегда по умолчанию будет включён зеленый сигнал. А вот на средней полосе движение будет попеременно разрешаться для каждой стороны в определённые промежутки времени. Перед переключением направления движения с обоих концов полосы зажгут красный свет на 3 минуты, чтобы расчистить поток.

Омичам объяснили, как проезжать ремонтируемый мост у Телецентра с 9 января
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Новость №3. Омичам рассказали, чем заняться и куда сходить на новогодних каникулах

Новогодние праздники — это время волшебства, веселья и незабываемых впечатлений. Для жителей и гостей Омска подготовлена насыщенная программа мероприятий, которая понравится и взрослым, и детям. От интерактивных спектаклей и сказочных шоу до спортивных соревнований и мастер-классов — каждый найдет развлечение по душе. Город55 составил список мест и активностей, которые можно посетить в новогодние выходные.

Где провести новогодние праздники в Омске: развлечения для детей и взрослых
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#Ольга Скворцова#Омск
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