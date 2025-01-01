Омск 1 января: новогоднее чудо, реверсивное движение и развлечения на выходных

С каждой стороны дороги на мосту будет организовано по два светофора. На том, что будет висеть над крайней правой полосой в каждом направлении, всегда по умолчанию будет включён зеленый сигнал. А вот на средней полосе движение будет попеременно разрешаться для каждой стороны в определённые промежутки времени. Перед переключением направления движения с обоих концов полосы зажгут красный свет на 3 минуты, чтобы расчистить поток.