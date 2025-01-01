Омичей предупредили об эпидемии свиного гриппа

Posted 1 января, 12:52
Published 1 января, 12:52
Modified 1 января, 12:54
Updated 1 января, 12:54
В этом сезоне ожидается эпидемия гриппа, более известного как «свиной». Об этом сообщили в минздраве Омской области.
Этот грипп имеет более высокий риск тяжелого течения. Главная опасность — развитие вирусной пневмонии, которая не чувствительно к антибиотикам. К симптомам относят: постоянный кашель, длительную высокую температура, потливость, сильную слабость.
«В декабре в России от осложнений гриппа А (H1N1)09 умерло уже пять человек. Все они не были привиты, в половине случаев обращение к врачу было запоздалым. Самым эффективным средством защиты от гриппа была и остается вакцинация. Все вакцины против гриппа, используемые в РФ в текущем сезоне, эффективны», — добавили в минздраве.