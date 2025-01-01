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Posted 1 января, 12:52

Published 1 января, 12:52

Modified 1 января, 12:54

Updated 1 января, 12:54

Омичей предупредили об эпидемии свиного гриппа

Омичей предупредили об эпидемии свиного гриппа

1 января 2025, 12:52
Фото: Изображение Midjourney.
В минздраве дали советы, как уберечься от тяжелого заболевания.

В этом сезоне ожидается эпидемия гриппа, более известного как «свиной». Об этом сообщили в минздраве Омской области.

Этот грипп имеет более высокий риск тяжелого течения. Главная опасность — развитие вирусной пневмонии, которая не чувствительно к антибиотикам. К симптомам относят: постоянный кашель, длительную высокую температура, потливость, сильную слабость.

«В декабре в России от осложнений гриппа А (H1N1)09 умерло уже пять человек. Все они не были привиты, в половине случаев обращение к врачу было запоздалым. Самым эффективным средством защиты от гриппа была и остается вакцинация. Все вакцины против гриппа, используемые в РФ в текущем сезоне, эффективны», — добавили в минздраве.
Будьте осторожны: в Омскую область пришел вирус гриппа А
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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Минздрав#Вакцинация#Болезнь#Грипп#Свиной грипп#Эпидемия#Симптомы
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