Омичам объяснили, как проезжать ремонтируемый мост у Телецентра с 9 января

Как подчеркнул глава города, это будет «движение с использованием полосы переменного направления». С каждой стороны дороги на мосту будет организовано по два светофора. На том, что будет висеть над крайней правой полосой в каждом направлении, всегда по умолчанию будет включен зеленый сигнал, а на средней полосе движение будет попеременно разрешаться для каждой стороны в определенные промежутки времени.