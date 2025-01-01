Омичам объяснили, как проезжать ремонтируемый мост у Телецентра с 9 января

Posted 1 января, 06:46
Published 1 января, 06:46
Modified 1 января, 06:48
Updated 1 января, 06:48
Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о новом режиме работы на мосту 60-летия ВЛКСМ, ремонт которого начался в конце ноября 2024 года.
Как подчеркнул глава города, это будет «движение с использованием полосы переменного направления». С каждой стороны дороги на мосту будет организовано по два светофора. На том, что будет висеть над крайней правой полосой в каждом направлении, всегда по умолчанию будет включен зеленый сигнал, а на средней полосе движение будет попеременно разрешаться для каждой стороны в определенные промежутки времени.
График работы реверса
С левого берега на правый две полосы из трех будут работать:
С правого берега на левый будут работать:
«В настоящее время проект организации дорожного движения утвержден, ведутся подготовительные работы для монтажа необходимого оборудования. Сейчас подрядчик выполняет заливку опор для несущих конструкций, на которых будет установлено светофорное оборудование и дорожные знаки, ведется прокладка линии электроснабжения. О дате начала светофорного регулирования по новой схеме сообщим дополнительно», — рассказал Сергей Шелест.
По словам Хоценко, все работы идут по графику. В ходе обсуждения с подрядчиком и мэрией города был рассмотрен текущий дорожный трафик, и принято решение о введении реверсивного движения уже с 9 января. Учитывая, что реверсивное движение стартует после новогодних праздников, у омичей будет время адаптироваться к новой схеме.