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Posted 1 января, 06:46

Published 1 января, 06:46

Modified 1 января, 06:48

Updated 1 января, 06:48

Омичам объяснили, как проезжать ремонтируемый мост у Телецентра с 9 января

Омичам объяснили, как проезжать ремонтируемый мост у Телецентра с 9 января

1 января 2025, 06:46
Фото: 1MI.
Это будет движение с использованием полосы переменного направления.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о новом режиме работы на мосту 60-летия ВЛКСМ, ремонт которого начался в конце ноября 2024 года.

Как подчеркнул глава города, это будет «движение с использованием полосы переменного направления». С каждой стороны дороги на мосту будет организовано по два светофора. На том, что будет висеть над крайней правой полосой в каждом направлении, всегда по умолчанию будет включен зеленый сигнал, а на средней полосе движение будет попеременно разрешаться для каждой стороны в определенные промежутки времени.

График работы реверса

С левого берега на правый две полосы из трех будут работать:

  • с 6:30 до 8:15;
  • с 10:00 до 11:00;
  • с 13:00 до 14:00;
  • с 15:00 до 16:30;
  • с 21:00 до 22:00;
  • с 0:00 до 3:00 каждого дня.

С правого берега на левый будут работать:

  • с 8:15 до 10:00;
  • с 11:00 до 13:00;
  • с 14:00 до 15:00;
  • с 16:30 до 21:00;
  • с 22:00 до 0:00;
  • с 3:00 до 6:15 каждого дня.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
«В настоящее время проект организации дорожного движения утвержден, ведутся подготовительные работы для монтажа необходимого оборудования. Сейчас подрядчик выполняет заливку опор для несущих конструкций, на которых будет установлено светофорное оборудование и дорожные знаки, ведется прокладка линии электроснабжения. О дате начала светофорного регулирования по новой схеме сообщим дополнительно», — рассказал Сергей Шелест.

По словам Хоценко, все работы идут по графику. В ходе обсуждения с подрядчиком и мэрией города был рассмотрен текущий дорожный трафик, и принято решение о введении реверсивного движения уже с 9 января. Учитывая, что реверсивное движение стартует после новогодних праздников, у омичей будет время адаптироваться к новой схеме.

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#Ольга Скворцова#Общество#Ремонт#Омск#Мост#Сергей Шелест#Дорожное движение#Светофоры#График работы#Телецентр#Реверсивное движение
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