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Posted 1 января, 10:23

Published 1 января, 10:23

Modified 1 января, 10:25

Updated 1 января, 10:25

Омичей оставили без скидки в 8 рублей на проезд в автобусах

Никакой экономии. Омичей лишили скидки на проезд в автобусах

1 января 2025, 10:23
Фото: 1MI.

Омичей оставили без скидки в 8 рублей на проезд в автобусах

Акция действовала с лета.

В Омске закончилась акция по предоставлению скидки на оплату проезда в городском общественном транспорте. Пассажиры больше не смогут экономить 8 рублей, используя систему быстрых платежей.

Несмотря на то, что NFC-таблички еще есть в общественном транспорте, скидка при оплате с помощью них не будет действовать. Таким образом, вместо 27 рублей со счета будет списываться 35.

Омичей такие нововведения совсем не порадовали. Вот что они пишут в социальных сетях:

«С сегодняшнего дня и МРОТ аж до 22440 рублей подняли. Будем теперь деньги лопатой грести. 35 рублей — копейки»;
«Ездил на автобусе в июле, в конце октября и в начале ноября — пробовал с помощью приложения Т-банка оплатить по этой табличке — ни разу не получилось. Каким образом там оплачивалось что — не пойму. А теперь уже пофиг, все равно работаю в такси»;
«29 декабря еще, а 27 рублей поездка была в автобусе»;
«Еще бы так зарплаты повышали, а не понижали».
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#Ольга Скворцова#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Проезд#Автобусы#QR-код#Экономия#Скидка
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