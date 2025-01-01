«Детям нужен праздник»: омичи рассказали, как проводят время после боя курантов

Posted 1 января, 07:52
Published 1 января, 07:52
Modified 1 января, 07:54
Updated 1 января, 07:54
В социальных сетях омичи рассказали, чем занимаются в новогоднюю ночь после боя курантов. Многие отмечают, что устраивают праздник больше для младших членов семьи, а если бы не дети, то посмотрели бы фильм и легли спать.
«Спать ложусь, надеясь, что никто во дворе всякую фигню пускать не будет»;
«Спать буду, так как грудной ребенок»;
«Мы всегда в город идем гулять»;
«Отмечаем без компании второй год, только семьей. Гуляем, катаемся на горке. После 12 тоже одеваемся и идем на улицу, смотрим салюты, запускаем сами, идем кататься, веселиться. Без детей может быть легли кино смотреть, но детям нужен праздник и веселье»;
«Раньше ходили на салют, даже в морозище. Последние годы салюта нет, сидим дома»;
«Караоке орать будем»;
«Ляжем спать, дома двухмесячный ребенок, у него режим».
Напомним, что 31 декабря на омской телевышке заработала новогодняя иллюминация. Омичи в соцсетях активно поделились кадрами с видом на нее.
На медиафасаде будут транслироваться надписи «Верь! Мечтай! Всё сбудется!», «С Новым годом» и, конечно, «Омск — Молодёжная столица России-2025».
Напомним, что Омск также удостоен почетного звания «Культурная столица года — 2026», официально закрепив за собой статус одного из ведущих культурных центров России.