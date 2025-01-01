gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 07:52

Published 1 января, 07:52

Modified 1 января, 07:54

Updated 1 января, 07:54

«Детям нужен праздник»: омичи рассказали, как проводят время после боя курантов

«Детям нужен праздник»: омичи рассказали, как проводят время после боя курантов

1 января 2025, 07:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Праздник
Кто после 12 ночи уже ложится спать, а для кого-то — веселье только начинается.

В социальных сетях омичи рассказали, чем занимаются в новогоднюю ночь после боя курантов. Многие отмечают, что устраивают праздник больше для младших членов семьи, а если бы не дети, то посмотрели бы фильм и легли спать.

«Спать ложусь, надеясь, что никто во дворе всякую фигню пускать не будет»;
«Спать буду, так как грудной ребенок»;
«Мы всегда в город идем гулять»;
«Отмечаем без компании второй год, только семьей. Гуляем, катаемся на горке. После 12 тоже одеваемся и идем на улицу, смотрим салюты, запускаем сами, идем кататься, веселиться. Без детей может быть легли кино смотреть, но детям нужен праздник и веселье»;
«Раньше ходили на салют, даже в морозище. Последние годы салюта нет, сидим дома»;
«Караоке орать будем»;
«Ляжем спать, дома двухмесячный ребенок, у него режим».

Напомним, что 31 декабря на омской телевышке заработала новогодняя иллюминация. Омичи в соцсетях активно поделились кадрами с видом на нее.

На медиафасаде будут транслироваться надписи «Верь! Мечтай! Всё сбудется!», «С Новым годом» и, конечно, «Омск — Молодёжная столица России-2025».

Напомним, что Омск также удостоен почетного звания «Культурная столица года — 2026», официально закрепив за собой статус одного из ведущих культурных центров России.

Что подарить детям на Рождество: топ бюджетных подарков из омских магазинов
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Кино#Омск#Новогодняя ночь#Новый год#Дети#Семья#Салют#Режим#Праздник#Караоке
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика