Умерла в машине скорой: на омской трассе произошло жуткое ДТП с легковушкой и КамАЗом

Posted 31 декабря, 03:25
Published 31 декабря, 03:25
Modified 31 декабря, 03:27
Updated 31 декабря, 03:27
Вчера днем в Тарском районе Омской области произошла авария с погибшим. После сообщения об этом в дежурную часть ОМВД, на место ДТП отправились сотрудники полиции.
Предварительно удалось установить, что 21-летний водитель «Лифан Солано» ехал по трассе «Тара-Мартюшево». Там, в районе 17 километра, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАз, которым управлял 36-летний мужчина.
В результате аварии пассажирка легковушки — 20-летняя омичка — скончалась в машине скорой помощи, водитель «Лифан Солано» же попал в больницу с различными травмами. По факту ДТП началась проверка.
Напомним, что на прошлой неделе на трассе Тюмень-Омск произошло еще одно смертельное ДТП. Движение машин было полностью перекрыто из-за аварии с тремя фурами, водитель одной из них погиб.