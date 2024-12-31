Умерла в машине скорой: на омской трассе произошло жуткое ДТП с легковушкой и КамАЗом

Предварительно удалось установить, что 21-летний водитель «Лифан Солано» ехал по трассе «Тара-Мартюшево». Там, в районе 17 километра, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАз, которым управлял 36-летний мужчина.