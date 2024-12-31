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Posted 31 декабря, 03:25

Published 31 декабря, 03:25

Modified 31 декабря, 03:27

Updated 31 декабря, 03:27

Умерла в машине скорой: на омской трассе произошло жуткое ДТП с легковушкой и КамАЗом

Умерла в машине скорой: на омской трассе произошло жуткое ДТП с легковушкой и КамАЗом

31 декабря 2024, 03:25
Фото: Госавтоинспекция Омской области.
В результате столкновения погибла 20-летняя омичка.

Вчера днем в Тарском районе Омской области произошла авария с погибшим. После сообщения об этом в дежурную часть ОМВД, на место ДТП отправились сотрудники полиции.

Предварительно удалось установить, что 21-летний водитель «Лифан Солано» ехал по трассе «Тара-Мартюшево». Там, в районе 17 километра, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАз, которым управлял 36-летний мужчина.

В результате аварии пассажирка легковушки — 20-летняя омичка — скончалась в машине скорой помощи, водитель «Лифан Солано» же попал в больницу с различными травмами. По факту ДТП началась проверка.

Напомним, что на прошлой неделе на трассе Тюмень-Омск произошло еще одно смертельное ДТП. Движение машин было полностью перекрыто из-за аварии с тремя фурами, водитель одной из них погиб.

Жуткая авария парализовала движение на федеральной трассе Тюмень-Омск
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#ДТП с фурой#Новости
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