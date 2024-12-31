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Posted 31 декабря, 05:45

Published 31 декабря, 05:45

Modified 31 декабря, 05:47

Updated 31 декабря, 05:47

Омский следком начал проверку после страшного пожара с погибшими

Омский следком начал проверку после страшного пожара с погибшими

31 декабря 2024, 05:45
Фото: СКР по Омской области.
В пожаре по улице Ершова в Омске погибли двое мужчин, они отравились продуктами горения.

Региональный следственный комитет начал доследственную проверку после пожара в доме по улице Ершова, 77, который произошел вчера днем. В нем погибли два мужчины 41 и 39 лет, они подучили острое отравление продуктами горения.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с открытым источником огня, сообщили в пресс-службе следственного комитета. Действительно ли это стало причиной смертельного инцидента станет ясно после проверки.

Напомним, что несколько дней назад в деревне Березянка Омского района загорелась животноводческая ферма. Горел трактор и подсобное помещение. К счастью, обошлось без пострадавших. С фермы удалось вывести 120 коров.

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