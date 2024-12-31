Омский следком начал проверку после страшного пожара с погибшими

Posted 31 декабря, 05:45
Published 31 декабря, 05:45
Modified 31 декабря, 05:47
Updated 31 декабря, 05:47
Региональный следственный комитет начал доследственную проверку после пожара в доме по улице Ершова, 77, который произошел вчера днем. В нем погибли два мужчины 41 и 39 лет, они подучили острое отравление продуктами горения.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с открытым источником огня, сообщили в пресс-службе следственного комитета. Действительно ли это стало причиной смертельного инцидента станет ясно после проверки.
Напомним, что несколько дней назад в деревне Березянка Омского района загорелась животноводческая ферма. Горел трактор и подсобное помещение. К счастью, обошлось без пострадавших. С фермы удалось вывести 120 коров.