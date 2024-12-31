Омичи пожаловались на незаконно открытый каток возле шара «Держава»

Однако такой ответ не устроил омичей. Они написали обращение Сергею Шелесту и обозначили еще одну важную проблему: каток нарушает не только уже упомянутые законы, но и санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг в области спорта. Жители города просят убрать каток и освободить памятник архитектуры от «ледяных оков».