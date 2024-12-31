Омичи пожаловались на незаконно открытый каток возле шара «Держава»

Posted 31 декабря, 09:12
Published 31 декабря, 09:12
Modified 31 декабря, 11:26
Updated 31 декабря, 11:26
Жители центральной части города обратились в прокуратуру с жалобой на незаконный каток у памятника «Знак Держава». Омичи заявляют, что участок был сдан под заливку без проведения торгов, что нарушает законодательство Омской области.
«Вокруг памятника архитектуры в нарушение законодательства РФ был построен каток. Омская администрация бездействует! В соответствии со ст. 5.1 ФЗ № 73 „Об объектах культурного наследия“ запрещается на территории памятника проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия. Создание катка не является работами по восстановлению памятника архитектуры. Помимо этого, данный ледовый каток препятствует гражданам РФ и туристам подойти к „Знаку Держава“», — рассказали авторы обращения.
В УДХБ ситуацию объяснили тем, что договор о заливке катка на участке был подписан еще в ноябре по инициативе замдиректора департамента спорта омской мэрии. Срок соглашения — 2 года и 11 месяцев.
«Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:222 закреплен за БУ г. Омска „УДХБ“ на праве постоянного (бессрочного) пользования. В соответствии с поручением мэра Омска и протокола совещания рабочей группы по вопросу организации ледового катка на площади Бухгольца было заключено соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка площадью 2995 кв. м для обеспечения прохода, проезда к движимому имуществу, а также для обустройства, залива и содержания катка сроком на 2 года 11 месяцев», — добавили в УДХБ.
Однако такой ответ не устроил омичей. Они написали обращение Сергею Шелесту и обозначили еще одну важную проблему: каток нарушает не только уже упомянутые законы, но и санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг в области спорта. Жители города просят убрать каток и освободить памятник архитектуры от «ледяных оков».
На жалобу отреагировали и в мэрии Омска, заверив, что каток открыт законно и «никакого законодательства об охране памятников он не нарушает».
Напомним, что на Рождество для омичей откроют бесплатные ледовые катки, они начнут работать по четырем адресам — стадион «Юность» (улица Богдана Хмельницкого, 221), СШ «Крутая горка» (улица Полтавцева, 2/1), Стадион «Энергия» (улица Челюскинцев, 98/1) и каток у ледовой арены имени Леонида Киселева (улица 70 лет Октября, 8, корпус 1).