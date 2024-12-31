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Posted 31 декабря, 11:28

Published 31 декабря, 11:28

Modified 31 декабря, 11:32

Updated 31 декабря, 11:32

Иллюстрация

Омичам рассказали, куда звонить в новогоднюю ночь при возникновении ЧС

31 декабря 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
В новогоднюю ночь спецслужбы будут принимать звонки круглосуточно.

В новогоднюю ночь, как и в любой другой день, экстренные службы будут принимать звонки омичей. При возникновении чрезвычайных ситуаций, помимо номеров пожарных (01), полиции (02) и скорой помощи (03) граждане могут обращаться в единую диспетчерскую службу города по номеру 78-78-78 или диспетчерскую службу своего муниципального района.

Кроме того, сегодня синоптики обещают сильный гололед и похолодание, омичей призывают звонить в дежурную смену МЧС по Омской области по телефонам 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, если они стали свидетелями ЧС.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Спецслужбы#Спасатели#Экстренные службы
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