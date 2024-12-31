Омичам рассказали, куда звонить в новогоднюю ночь при возникновении ЧС

В новогоднюю ночь, как и в любой другой день, экстренные службы будут принимать звонки омичей. При возникновении чрезвычайных ситуаций, помимо номеров пожарных (01), полиции (02) и скорой помощи (03) граждане могут обращаться в единую диспетчерскую службу города по номеру 78-78-78 или диспетчерскую службу своего муниципального района.