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Posted 31 декабря, 04:18

Published 31 декабря, 04:18

Modified 31 декабря, 04:20

Updated 31 декабря, 04:20

Омичам напомнили, в каких точках города нельзя будет купить алкоголь в Новый год

Омичам напомнили, в каких точках города нельзя будет купить алкоголь в Новый год

31 декабря 2024, 04:18
Фото: 1MI.
Продажа спиртных напитков будет запрещена в местах массовых гуляний.

В департаменте экономической политики омичам напомнили, в каких местах города невозможно будет купить алкоголь в Новый год. Речь идет о территориях, на которых сегодня ночью пройдут праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Продажа спиртного окажется под запретом в следующих местах:

  • парке культуры и отдыха «Советский»;
  • парке им. 30-летия ВЛКСМ;
  • историческом парке «Омская крепость»;
  • стадионе «Энергия»;
  • стадионе «Юность»;
  • на территории детско-юношеской спортивной школы в Крутой горке;
  • вблизи ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.

В этих точках торговля алкоголем окажется под запретом за два часа до проведения мероприятий и в течение двух часов после их окончания, сообщают омичам в администрации города.

Напомним, что в 2025 году в Омской области серьезно поднимутся цены на спиртные напитки. Это связано с ростом акцизных ставок.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости#Алкогольный рынок#Продажа алкоголя
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