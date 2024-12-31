Омичам напомнили, в каких точках города нельзя будет купить алкоголь в Новый год

Posted 31 декабря, 04:18
Published 31 декабря, 04:18
Modified 31 декабря, 04:20
Updated 31 декабря, 04:20
В департаменте экономической политики омичам напомнили, в каких местах города невозможно будет купить алкоголь в Новый год. Речь идет о территориях, на которых сегодня ночью пройдут праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Продажа спиртного окажется под запретом в следующих местах:
В этих точках торговля алкоголем окажется под запретом за два часа до проведения мероприятий и в течение двух часов после их окончания, сообщают омичам в администрации города.
Напомним, что в 2025 году в Омской области серьезно поднимутся цены на спиртные напитки. Это связано с ростом акцизных ставок.