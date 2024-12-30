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Posted 30 декабря, 09:13

Published 30 декабря, 09:13

Modified 30 декабря, 09:15

Updated 30 декабря, 09:15

Сразу в трех районных отделах МВД в канун Нового Года сменились руководители.

В УМВД по Омской области озвучили имена новых глав сразу 3 районных отделов ведомства

30 декабря 2024, 09:13
Фото: gorod55.ru. Сразу в трех районных отделах МВД в канун Нового Года сменились руководители.

В Омской области сменилось руководство трех районных отделов УМВД

Начальник областного управления МВД России представил коллегам новых глав отделов ведомства в Азовском, Нижнеомском и Оконешниковском районе.

Сегодня, 30 декабря 2024 года, глава областного управления МВД Вадим Болотов представил личному составу отделов полиции Азовского, Нижнеомского и Оконешниковского новое руководство.

В частности, ОМВД Азовского района возглавил подполковник полиции Максим Кривощеков — 42-летний уроженец Омска, поступивший на службу еще в 2001 году. И, вероятнее всего, его назначение не стало сюрпризом для сослуживцев — с 2015 года Максим Кривощеков являлся заместителем начальника отдела и начальника полиции в Азовском районе.

На пост главы отдела МВД в Нижнеомском районе аналогичным образом был назначен и Евгений Панкратов: он также являлся заместителем главы местного ОМВД с 2022 года, однако его карьера была несколько короче: уроженец села Хомутинка поступил на службу в органы в 2007 году.

Карьерный рост затронул и Андрея Драча, с ноября 2022 года служившего заместителем начальника ОМВД по Оконешниковскому району.

Напомним, ранее Город55 сообщал о назначении замруководителя Прокуратуры Пермского края — ответственный пост был доверен выходцу из Омска, Павлу Попову, возглавлявшему прокуратуры Советского АО, а затем и города.

Бывший омский прокурор Павел Попов получил руководящий пост в Пермском крае
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#Илья Скобин#Общество#Полиция#Омская область#УМВД#Новости#Азовский район#Назначения#Нижнеомский район#Оконешниковский район
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