В УМВД по Омской области озвучили имена новых глав сразу 3 районных отделов ведомства

Posted 30 декабря, 09:13
Published 30 декабря, 09:13
Modified 30 декабря, 09:15
Updated 30 декабря, 09:15
Сегодня, 30 декабря 2024 года, глава областного управления МВД Вадим Болотов представил личному составу отделов полиции Азовского, Нижнеомского и Оконешниковского новое руководство.
В частности, ОМВД Азовского района возглавил подполковник полиции Максим Кривощеков — 42-летний уроженец Омска, поступивший на службу еще в 2001 году. И, вероятнее всего, его назначение не стало сюрпризом для сослуживцев — с 2015 года Максим Кривощеков являлся заместителем начальника отдела и начальника полиции в Азовском районе.
На пост главы отдела МВД в Нижнеомском районе аналогичным образом был назначен и Евгений Панкратов: он также являлся заместителем главы местного ОМВД с 2022 года, однако его карьера была несколько короче: уроженец села Хомутинка поступил на службу в органы в 2007 году.
Карьерный рост затронул и Андрея Драча, с ноября 2022 года служившего заместителем начальника ОМВД по Оконешниковскому району.
Напомним, ранее Город55 сообщал о назначении замруководителя Прокуратуры Пермского края — ответственный пост был доверен выходцу из Омска, Павлу Попову, возглавлявшему прокуратуры Советского АО, а затем и города.