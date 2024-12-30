В УМВД по Омской области озвучили имена новых глав сразу 3 районных отделов ведомства

На пост главы отдела МВД в Нижнеомском районе аналогичным образом был назначен и Евгений Панкратов: он также являлся заместителем главы местного ОМВД с 2022 года, однако его карьера была несколько короче: уроженец села Хомутинка поступил на службу в органы в 2007 году.